🔴 Pasto vs Once Caldas EN VIVO por la Liga Colombiana 2026-ll: transmisión y minuto a minuto
El Pasto quiere aprovechar su localía y conseguir su segunda victoria del campeonato.
Deportivo Pasto recibe este sábado a Once Caldas, desde las 8:15 PM hora colombiana, por la fecha 11 de la Liga Colombiana 2026-ll en el Estadio Libertad.
El conjunto nariñense llega con cinco puntos y ocupa los últimos lugares de la tabla, por lo que necesita sumar en casa para comenzar a recortar distancia.
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Once Caldas llega con confianza
El cuadro de Manizales afronta el compromiso con 12 puntos, después de conseguir una importante victoria frente al Deportes Tolima. Once Caldas se impuso 1-0 el pasado miércoles 16 de septiembre y llega con dos triunfos en sus últimos tres partidos de Liga.
Un duelo con objetivos distintos
Pasto necesita seguir sumando para salir de la parte baja, mientras que Once Caldas busca mantenerse cerca del grupo de los ocho, pensando en avanzar a la siguiente fase.
Vea aquí el MINUTO a MINUTO del partido entre Deportivo Pasto Vs Once Caldas
Falta de Derik Osede (Deportivo Pasto).
Michael Barrios (Once Caldas) ha recibido una falta en campo contrario.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Franco Leys (Deportivo Pasto).
El cuarto árbitro ha anunciado 3 minutos de tiempo añadido.
Michael Barrios (Once Caldas) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Franco Leys (Deportivo Pasto) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Michael Barrios (Once Caldas).
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Dayro Moreno (Once Caldas) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Jader Quiñónes.
Remate fallado por Juan Cuesta (Once Caldas) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Dayro Moreno.
Remate parado por bajo a la izquierda. Hervin Goyes (Deportivo Pasto) remate con la izquierda desde la banda derecha. Asistencia de Mateo Garavito.
Corner,Deportivo Pasto. Corner cometido por Daniel Londoño.
Remate rechazado de Mateo Garavito (Deportivo Pasto) remate con la izquierda desde fuera del área.
Corner,Once Caldas. Corner cometido por Joyce Ossa.
Remate fallado por Nicolás Gil (Deportivo Pasto) remate de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Matías Pisano con un centro al área tras un saque de esquina.
Corner,Deportivo Pasto. Corner cometido por Joan Parra.
Remate parado por bajo a la izquierda. Joider Micolta (Deportivo Pasto) remate con la derecha desde muy lejos por la izquierda y en posición complicada. Asistencia de Hervin Goyes.
Falta de Harrinson Mancilla (Deportivo Pasto).
Andrés Colorado (Once Caldas) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Franco Leys (Deportivo Pasto).
Dayro Moreno (Once Caldas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate fallado por Joider Micolta (Deportivo Pasto) remate con la derecha desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Matías Pisano.
Remate fallado por Jonathan Perlaza (Deportivo Pasto) remate de cabeza desde el centro del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Hervin Goyes con un centro al área tras un saque de esquina.
Remate fallado por Nicolás Gil (Deportivo Pasto) remate con la derecha desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Jonathan Perlaza con un centro al área tras un saque de esquina.
Corner,Deportivo Pasto. Corner cometido por Juan Castaño.
Corner,Deportivo Pasto. Corner cometido por Jader Quiñónes.
Remate fallado por Nicolás Gil (Deportivo Pasto) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Matías Pisano con un centro al área tras un saque de esquina.
Corner,Deportivo Pasto. Corner cometido por Andrés Correa.
Matías Pisano (Deportivo Pasto) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Jader Quiñónes (Once Caldas) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Jader Quiñónes (Once Caldas).
Mateo Zuleta (Once Caldas) ha visto tarjeta roja por pelearse.
Decisión del VAR: Se revoca la Tarjeta Roja Mateo Zuleta (Once Caldas).
Falta de Mateo Zuleta (Once Caldas).
Matías Pisano (Deportivo Pasto) ha recibido una falta en la banda derecha.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Dayro Moreno (Once Caldas) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Michael Barrios.
Remate rechazado de Andrés Roa (Once Caldas) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Mateo Zuleta.
Remate fallado por Juan Castaño (Once Caldas) remate de cabeza desde el centro del área sale rozando la escuadra izquierda. Asistencia de Andrés Roa con un centro al área.
Corner,Once Caldas. Corner cometido por Joyce Ossa.
Fuera de juego, Deportivo Pasto. Geovanni Banguera intentó un pase en profundidad pero Jonathan Perlaza estaba en posición de fuera de juego.
Falta de Daniel Londoño (Once Caldas).
Matías Pisano (Deportivo Pasto) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento