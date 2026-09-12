Sancionan a más de 30 conductores en operativos contra los ‘piques ilegales’ en Ibagué

Tolima

En la noche del viernes 11 y madrugada del sábado 12 de septiembre, las autoridades intensificaron los operativos de control contra las carreras ilegales o denominados ‘piques ilegales’, que se desarrollan en diferentes sectores de Ibagué.

Los controles se desarrollaron en puntos estratégicos como la vía al Aeropuerto, la avenida Pedro Tafur, Hacienda Santa Cruz y la glorieta de Mirolindo, donde las autoridades realizaron verificación de vehículos y conductores.

Durante la jornada fueron detectadas diferentes conductas que representan un riesgo para la seguridad de todos los actores viales, entre ellas, vehículos que no cumplían con las condiciones técnico-mecánicas, automotores sin placa, sin espejos y sin la documentación requerida.

A esto se sumaron casos de conductores bajo los efectos del alcohol que realizaban maniobras peligrosas y conductas temerarias en vía pública, lo que aumenta el riesgo de accidentes de tránsito.

“En la noche de este viernes realizamos diferentes operativos y puestos de control en varios puntos de la ciudad. No permitiremos que conductores irresponsables dañen la tranquilidad, el orden y la seguridad”, indicó Camilo Martínez, secretario de Movilidad.

En el operativo se impusieron 34 comparendos y 22 vehículos fueron inmovilizados. Asimismo, se adelantaron acciones de prevención por parte de la Policía Metropolitana de Ibagué, incluyendo registros a vehículos y personas, así como la verificación de antecedentes.