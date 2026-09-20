Atendieron incendio de dos motocicletas en el barrio Getsemaní de Cartagena

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Cartagena atendió un llamado de emergencia de la comunidad por un incendio registrado en el barrio Getsemaní, específicamente en la Media Luna, en inmediaciones de la Iglesia San Roque.

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A la llegada de las unidades bomberiles se encontró un incendio que comprometía dos motocicletas, correspondientes a una Boxer, una BWS y una Suzuki AX4. Los bomberos realizaron las labores de control y extinción del fuego, evitando que las llamas se propagaran a otros vehículos o estructuras cercanas.

De acuerdo con información suministrada en el lugar por personas relacionadas con los vehículos, un hombre señalado por la comunidad como habitante de calle habría iniciado el fuego de manera intencional. Según lo informado, esta persona fue detenida por las autoridades y trasladada al CAI Chambacú, donde quedó a disposición de las autoridades competentes.

El Cuerpo Oficial de Bomberos recuerda a la ciudadanía que, ante cualquier situación de emergencia, debe comunicarse oportunamente a la línea 119, evitando exponerse al riesgo y facilitando el ingreso de los organismos de respuesta.