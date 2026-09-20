El Carmelo y Portal de la Cordialidad, campeones del fútbol de salón en Juegos Comunales Distritales

El Carmelo, en la rama masculina, y Portal de la Cordialidad, en la femenina, se quedaron con los títulos del fútbol de salón de los Juegos Comunales Distritales IDER 2026, luego de las finales disputadas en el coliseo Norton Madrid de Zaragocilla.

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En la final masculina, El Carmelo remontó y venció 3-1 a Chiquinquirá, con dos goles de Jesús Pineda y uno de Mario Ferrer. Por los subcampeones marcó Miguel López. Con este resultado, El Carmelo conquistó por tercera vez el título del torneo.

En la rama femenina, Portal de la Cordialidad derrotó 4-2 a Henequén, con doblete de Adriana Castaño y anotaciones de Emilia Díaz y Yoleidis Ávila. Para Henequén marcaron María Ángel Manjarrez y Linda Mendoza.

En total, 54 equipos participaron en el torneo de fútbol de salón, que tuvo programación en diferentes canchas de Cartagena. Los campeones obtuvieron el cupo para representar al Distrito en la fase departamental de los Juegos Comunales 2026, que este año tendrán fase nacional.

Con estas finales, el IDER sigue llevando competencia organizada y escenarios de participación a distintos sectores de Cartagena, acercando el deporte comunal a las comunidades y a sus barrios, bajo el liderazgo del alcalde Dumek Turbay Paz y a través de la Alcaldía Mayor de Cartagena y el Instituto Distrital de Deporte y Recreación (IDER).