Gobierno De La Espriella y Cartagena unen fuerzas para potenciar la joya de la corona del turismo

El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, y el alcalde Dumek Turbay acordaron una agenda conjunta para acelerar proyectos estratégicos en turismo, infraestructura, conectividad, innovación y desarrollo empresarial

El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella y la Alcaldía de Cartagena acordaron unir capacidades para acelerar los proyectos estratégicos de la ciudad y potenciar a Cartagena como la joya de la corona del turismo colombiano y uno de los grandes destinos del Caribe.

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La agenda fue acordada durante una mesa de trabajo liderada por el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, y el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, con la participación de FONTUR, ProColombia, iNNpulsa Colombia y los equipos técnicos del Ministerio y del Distrito.

Durante el encuentro se revisaron iniciativas de infraestructura turística, conectividad aérea y marítima, promoción internacional, innovación, nuevos productos turísticos, turismo comunitario, emprendimiento y desarrollo productivo local, formalización y fortalecimiento empresarial, con el propósito de establecer rutas concretas para su desarrollo.

Entre las iniciativas analizadas se encuentra el Gran Malecón del Mar, así como proyectos para ampliar la conectividad, atraer más visitantes e inversión y diversificar la oferta turística de Cartagena.

Innovar para que Cartagena siga creciendo

Uno de los ejes de la agenda será impulsar una nueva generación de experiencias y productos turísticos que combinen innovación, tecnología, sostenibilidad, cultura y participación de las comunidades.

En esa dirección, Gobierno y Distrito avanzarán en la consolidación de Cartagena como Destino Turístico Inteligente, utilizando datos, tecnología e innovación para mejorar la experiencia de los viajeros, gestionar mejor el destino y fortalecer su competitividad internacional.

El ministro Mauricio Gómez Amín destacó que el propósito es pasar rápidamente de las conversaciones a la ejecución.

“Lo importante no es esta reunión, sino lo que viene después. Tenemos que trabajar como un solo equipo. El éxito está en la unión, en la comunicación y en convertir las oportunidades en resultados. Cartagena es la joya de la corona de Colombia y del Caribe, y tenemos que innovar para hacerla crecer, atraer más turismo y generar más oportunidades para su gente. Esta es la Patria Milagro”, afirmó.

La agenda también prioriza el turismo comunitario, el emprendimiento y el desarrollo productivo local, tomando como referencia experiencias desarrolladas en sectores como Santa Ana y Ararca.

El objetivo es consolidar rutas turísticas, avanzar en la formalización de prestadores, fortalecer emprendimientos locales y desarrollar productos construidos desde las propias comunidades, para que una mayor parte de los beneficios que genera el turismo llegue directamente a los territorios y a sus habitantes.

Una agenda para ejecutar

Como resultado del encuentro, el Gobierno De La Espriella y el Distrito acordaron mantener una agenda técnica conjunta para priorizar proyectos, definir rutas de acompañamiento y acelerar su estructuración, de manera que las iniciativas que cumplan los requisitos puedan acceder a instrumentos de financiación y cofinanciación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y FONTUR.

ProColombia e iNNpulsa Colombia acompañarán, desde sus competencias, las iniciativas relacionadas con promoción internacional, atracción de inversión, innovación, emprendimiento y fortalecimiento empresarial.

El Gobierno De La Espriella apuesta por una Cartagena que no solo atraiga más visitantes, sino que innove, diversifique su oferta y convierta el turismo en más empleo, inversión, emprendimiento y oportunidades para los cartageneros.