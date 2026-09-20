Desarticulan banda que atracaba a sus víctimas y luego las violaba en Cartagena

En el marco de la ofensiva nacional contra los delitos sexuales y las violencias basadas en género, la Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, desarrolló la Operación “La Ladrillera”, mediante la cual fue desarticulado el Grupo de Delincuencia Común Organizada (GDCO) “Los Dinos Duros”, estructura criminal con injerencia en el corregimiento de Pasacaballos, en Cartagena (Bolívar), como resultado de la operación, fueron materializadas cuatro capturas y dos imputaciones, mediante diligencias de allanamiento y registro, por los delitos de acceso carnal violento, acto sexual violento, hurto calificado y agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o municiones y concierto para delinquir.

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Mediante las diferentes actividades investigativas apoyadas en información suministrada por víctimas y testigos, permitieron identificar a esta organización delincuencial, la cual habría participado en hechos ocurridos el 22 de febrero y el 3 de marzo de 2025 sobre la vía principal que conduce al corregimiento de Barú, especialmente en sectores aledaños a la ladrillera “La Clay”.

Entre los capturados se encuentran Luis Edgardo Julio Ramírez, alias ‘Luis’ o ‘Pea’, y Olis Alberto De La Rosa Berrío, alias ‘Olis’, quienes hacían parte del cartel de los más buscados de la Policía Metropolitana de Cartagena, por los cuales se ofrecía una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información que permitiera su ubicación y captura, igualmente fueron capturados José Rafael Gazabón Vitola, alias ‘Rafa’, y Randy José Mendoza Romero, alias ‘Guavino’. Asimismo, fueron imputados Jairo José Puello Correa, alias ‘Jairo’ o ‘Pipeta’, y César Antonio Novoa Bertel, alias ‘Bogar’, señalado de cumplir funciones logísticas dentro de la organización criminal, facilitar armas de fuego para la comisión de actividades delictivas y estar presuntamente vinculado al tráfico de estupefacientes.

Según el acervo probatorio recopilado durante la investigación, los integrantes de esta estructura interceptaban a sus víctimas, a quienes presuntamente amordazaban, golpeaban y amenazaban para despojarlas de sus pertenencias y obligarlas a realizar transferencias de dinero mediante aplicaciones móviles como Nequi.

“Asimismo, se estableció que algunas de las víctimas habrían sido sometidas a accesos carnales violentos y actos sexuales violentos, bajo intimidación con armas de fuego, armas cortopunzantes y objetos contundentes, entre ellos machetes, cuchillos, palos y piedras, utilizados para reducir y someter la voluntad de las personas afectadas”: afirma, El Coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, Director de Investigación Criminal e INTERPOL.

Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, autoridad ante la cual deberán responder por los delitos que les son atribuidos dentro del proceso judicial en curso.

La captura de estos actores criminales, incluidos dos integrantes del cartel de los más buscados de Cartagena, representa un importante resultado para la seguridad ciudadana y el esclarecimiento de graves hechos delictivos registrados en el departamento de Bolívar, la Policía Nacional de Colombia reafirma su compromiso de continuar desarrollando operaciones contundentes contra las organizaciones criminales que vulneran la integridad, la libertad y el patrimonio de los ciudadanos, e invita a la comunidad a seguir suministrando información oportuna que contribuya a la identificación y judicialización de los responsables de estos delitos.