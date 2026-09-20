Policía de Carabineros intensifica patrullajes montados en el corregimiento de Bayunca

En el marco de las estrategias de prevención y control implementadas por la Policía Nacional, el Grupo de Carabineros y Protección Ambiental, viene desarrollando patrullajes montados en el sector rural del corregimiento de Bayunca, con el propósito de fortalecer la seguridad, prevenir hechos delictivos y brindar acompañamiento permanente a los habitantes de esta zona.

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Durante los recorridos realizados, los uniformados realizan presencia activa en el territorio, generando espacios de acercamiento con la comunidad y promoviendo la participación ciudadana como una herramienta fundamental para la construcción de entornos más seguros.

Asimismo, se adelantan jornadas de sensibilización ambiental dirigidas a residentes y visitantes del sector, orientadas al cuidado de los recursos naturales, la protección de los ecosistemas y la importancia de conservar espacios saludables que contribuyan a mejorar la calidad de vida de todos.

Se destaca la importancia de informar oportunamente cualquier actividad relacionada con la tenencia o comercialización ilegal de recursos naturales, reportar situaciones sospechosas y mantener comunicación permanente con las unidades policiales más cercanas.

El comandante (E) de la Policía Metropolitana de Cartagena, coronel Carlos Esteban Blanco, destacó que se continuará fortaleciendo sus acciones en el área rural mediante patrullajes preventivos, actividades de educación ambiental y estrategias de acercamiento comunitario, reafirmando su compromiso con la seguridad ciudadana y la protección del patrimonio natural.