Tres capturados por presuntamente incumplir resolución sobre predio en San Estanislao de Kostka

Una actuación de la zona de atención policial en el barrio El Sacúdete, zona urbana de San Estanislao de Kostka, terminó con la captura en flagrancia de tres personas señaladas del presunto delito de fraude a resolución administrativa de Policía.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El procedimiento se registró en el predio conocido como La Providencia, donde, según el reporte de las autoridades, las tres personas estarían ejerciendo posesión del inmueble pese a que este contaba con un amparo policivo establecido mediante la Resolución 002-2024.

Uniformados de la Estación de Policía de San Estanislao de Kostka llegaron al lugar y, tras verificar la situación y la existencia de la medida administrativa, procedieron a materializar las capturas.

La Policía indicó que durante el procedimiento se garantizaron los derechos de los involucrados y posteriormente fueron puestos a disposición de la Fiscalía 24 Local de Santa Rosa de Lima, autoridad encargada de continuar con el proceso judicial y determinar su situación jurídica.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó que este tipo de procedimientos buscan garantizar el cumplimiento de las decisiones adoptadas por las autoridades competentes.

“La Policía Nacional continuará acompañando a las autoridades administrativas y judiciales para garantizar el cumplimiento de sus decisiones, siempre dentro del marco de la ley y respetando los derechos de todas las personas involucradas”, señaló el oficial.

Las autoridades reiteraron el llamado a los ciudadanos a acudir a los mecanismos legales establecidos para resolver controversias relacionadas con la propiedad o posesión de inmuebles y evitar actuaciones que puedan derivar en procesos judiciales.