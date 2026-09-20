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20 sep 2026 Actualizado 19:55

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Un muerto y un herido dejó ataque sicarial en Turbaco, Bolívar

La persona lesionada fue trasladada a un centro asistencial y se encuentra bajo observación médica

Sicario acabo con la vida de un hombre dentro de un establecimiento en Turbaco

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Un homicidio por arma de fuego y un lesionado se presentó en el municipio de Turbaco, Bolívar y la víctima fue identificada como Sebastián Puertas Gutiérrez, de 20 años de edad.

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De acuerdo con las primeras informaciones recopiladas en el lugar de los hechos, la víctima mientras se desplazaba en compañía de otro ciudadano por la Troncal Occidente, sobre vía pública, dónde fueron abordados por dos sujetos quienes sin mediar palabras desenfundaron un arma de fuego y atentaron contra su humanidad.

La inspección técnica al cadáver y al lugar de los hechos fue realizada por Unidades de la seccional de Investigación criminal (SIJIN).

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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