Nuevo Chambacú Ligas Mayores ya alcanza el 98 % de avance

Luego de una jornada de sábado en la que Cartagena fue escenario de importantes anuncios para la ciudad, el alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, culminó con una nueva visita de seguimiento al Complejo Deportivo Nuevo Chambacú Ligas Mayores, donde verificó que la obra alcanzó un 98 % de avance y que sus principales escenarios deportivos ya se encuentran listos.

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Durante el recorrido, el mandatario distrital verificó el estado de los diferentes escenarios que hacen parte de esta segunda fase del complejo y destacó que la infraestructura deportiva ya está lista para comenzar a recibir a los deportistas de la ciudad, mientras avanzan los últimos trabajos de adecuación del entorno.

“Esto está quedando hermoso, un estadio de fútbol sin igual que no lo teníamos aquí en la ciudad. Frente a esto, lo único que queremos es que empiece a funcionar”, expresó Turbay.

La segunda fase de Nuevo Chambacú cuenta con cancha de fútbol 11, estadio de sóftbol, cancha múltiple para voleibol y microfútbol, graderías, zonas técnicas, camerinos y baterías sanitarias, además de la reapertura del skatepark y los espacios complementarios que hacen parte del complejo.

Con el avance de la obra en el 98 %, los esfuerzos se concentran en terminar los componentes que acompañarán la operación de los escenarios deportivos.

Entre estos trabajos se encuentran las labores de limpieza, instalación del alumbrado público a través de EPM y adecuación de los senderos, así como la ejecución del puente peatonal que permitirá conectar el complejo de Ligas Mayores con Puerto Duro.

“Seguimos en la ruta de entrega. Volveremos a visitar este espacio el próximo viernes. Lo que falta es poco: limpieza, instalación del alumbrado público y la realización del puente peatonal que va a comunicar este complejo de Ligas Mayores con Puerto Duro”, explicó el alcalde.

Fútbol, sóftbol, voleibol, microfútbol y skate en un mismo complejo

Uno de los principales componentes de esta segunda fase es la nueva infraestructura para la práctica deportiva. El proyecto amplía la oferta de escenarios de Nuevo Chambacú con espacios para disciplinas como fútbol, sóftbol, voleibol y microfútbol, además de recuperar el skatepark como punto de encuentro para quienes practican este deporte urbano.

La cancha múltiple permitirá desarrollar actividades de voleibol y microfútbol, mientras que los dos grandes escenarios para el sóftbol y la fútbol 11 incorporan graderías y espacios técnicos destinados al desarrollo de competencias y actividades deportivas.

La Fase 2 complementa la primera etapa del Nuevo Chambacú, destinada a Ligas Menores, y amplía el complejo con escenarios orientados a otras edades, disciplinas y niveles de práctica deportiva. El proyecto también contempla urbanismo, zonas de estancia, parqueaderos y espacios de apoyo.

La nueva infraestructura deportiva hace parte de un entorno que viene incorporando diferentes espacios recreativos y turísticos. El complejo de Ligas Mayores se encuentra próximo al complejo de Ligas Menores, la Plaza de Variedades y el Parque Espíritu del Manglar, y tendrá conexión con Puerto Duro.

La intervención también contempla senderos alrededor del ecosistema de manglar y conexiones peatonales que permitirán integrar el complejo deportivo con su entorno. El proyecto ambiental fue planteado para conservar el manglar existente y generar recorridos que permitan disfrutar este espacio natural.

La conexión con Puerto Duro permitirá sumar el complejo deportivo a una red de espacios públicos que se viene desarrollando en este sector, articulando deporte, recreación, naturaleza y actividad turística.

En el entorno inmediato del complejo se encuentra, además, la Estación de Policía Caribe Norte, cuya presencia acompaña la transformación de este sector y aporta a las condiciones de seguridad del nuevo espacio.

Con el 98 % de avance, los escenarios deportivos de Nuevo Chambacú Ligas Mayores están listos y el proyecto avanza en sus últimos frentes de trabajo para completar el mayor escenario deportivo y cultural de los cartageneros.