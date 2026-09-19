Policía alerta para evitar estafas digitales durante celebración de amor y amistad

La DIJIN y la Interpol presentaron distintas recomendaciones para evitar que los ciudadanos terminen siendo objeto de estafas en sitios digitales en el marco de las compras que se realizan durante los días de celebración de amor y amistad.

Según cifras de las autoridades, por lo menos 3.600 personas han sido víctimas de estafa en esta modalidad en lo que va corrido del año. “Si una oferta es demasiado buena para ser verdad, probablemente no lo sea”, señalaron.

Las recomendaciones para evitar ser estafado

Ante las prácticas ilegales de las organizaciones dedicadas a este tipo de delitos en los que ofrecen paquetes turísticos inexistentes, arreglos florales, desayunos sorpresa, alquiler de fincas entre otros, las recomendaciones de la DIJIN y la Interpol son las siguientes:

- Promociones extremas y urgencia en donde se ofrecen descuentos de entre el 50% y el 70% en donde se plantean ofertas de “última oportunidad” para llevar a decisiones bajo presión.

- Perfiles comerciales recientes en los que no se evidencia una trayectoria o credibilidad clara y que por lo general pauta de forma “agresiva”. Aunado a esto, cuando se plantean desvíos en los canales oficiales de pago.

Para evitar este tipo de situaciones en las que se puede ver afectado el patrimonio de los ciudadanos, la DIJIN y la Interpol recomendaron comprobar que las páginas web o sitios de las marcas que ofrecen los productos sean oficiales.

Además, recomendaron a los ciudadanos abstenerse de abrir links en mensajes de texto u otras herramientas en las que se invite a abrir estos enlaces con promesas de ofertas “imperdibles”.

Finalmente, confirmar las identidades de los titulares de las cuentas bancarias a las que se les va a consignar antes de efectuar las transferencias.