Gobierno Nacional promete acelerar proyectos de infraestructura para el Valle del Cauca

Comité Técnico de Proyectos Estratégicos del Valle del Cauca con la gobernadora Dilian Francisca Toro, la ministra de Transporte, Elsa Noguera y los equipos técnicos de la ANI, la Aerocivil, el Invías y el Comité Intergremial del Valle / Foto: Gobernación del Valle del Cauca

El Valle del Cauca busca avanzar en sus proyectos estratégicos de desarrollo económico y social, además de atender las obras de reconstrucción tras el terremoto. Así lo precisó la gobernadora Dilian Francisca Toro, durante el Comité Técnico de Proyectos Estratégicos del Valle del Cauca con la ministra de Transporte, Elsa Noguera y los equipos técnicos de la ANI, la Aerocivil, el Invías y el Comité Intergremial del Valle.

“Es muy importante decir que el Valle del Cauca no puede centrarse solamente en la reconstrucción. No podemos olvidarnos de los proyectos estratégicos de desarrollo económico y social de nuestro departamento, que por supuesto no van a mejorar la competitividad ni el desarrollo sólo del departamento, sino también del país”, dijo la mandataria.

Durante la jornada se revisaron proyectos de las vías de quinta generación, entre ellos las obras que se ejecutan en Palmira, Cali y la doble calzada hacia Buenaventura.

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La gobernadora señaló que, aunque se evidencian avances importantes, algunos proyectos presentan dificultades para su ejecución. Entre ellos mencionó el proyecto Sameco, cuya ejecución podría replantearse para priorizar la construcción de la doble calzada entre Menga y Las Américas, con el propósito de completar la conexión Cali-Yumbo.

También se revisaron proyectos relacionados con Buenaventura, como la profundización del canal de acceso al puerto. Según la mandataria, el proyecto avanza en el proceso de licencia ambiental y está pendiente definir si se ejecutará mediante obra pública o concesión.

Otro de los proyectos analizados fue la vía Mulaló-Loboguerrero. La gobernadora explicó que se debe esperar el desarrollo del proceso de arbitraje actualmente en curso para determinar si continúa la concesión o si la obra se ejecuta bajo otra modalidad. En este proyecto, aseguró, existen 2,5 billones de pesos en una fiducia.

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El Tren de Cercanías también estuvo entre las prioridades planteadas ante el Gobierno Nacional. La gobernadora explicó que el proyecto se encuentra en un nuevo proceso y que está pendiente del aval fiscal del Ministerio de Hacienda para avanzar posteriormente con el aval técnico del Ministerio de Transporte.

En cuanto al tren turístico, señaló que inicialmente conectaría Palmira con Buga y que ya se encuentra priorizado a nivel nacional.

“Eso ya está priorizado a nivel nacional. Se va a realizar en estos primeros 4 o 5 meses y vamos a poder tener nosotros el tren turístico en el último semestre del próximo año”.

La mandataria también presentó el proyecto para instalar un MRO, centro de mantenimiento de aeronaves, en el aeropuerto, iniciativa que, según explicó, tendría potencial para generar alrededor de 4.500 empleos directos.

Por su parte la ministra Elsa Noguera señaló que “después de escuchar a la Gobernadora esto nos permite conocer con mayor precisión las necesidades más sentidas y lo que realmente necesita el Valle. Para el presidente Abelardo de la Espriella el Valle es super importante y nos puso a cada uno al frente de una región, ha sido una suerte para mí tener al Valle porque nos ha permitido integrar las obras de gran impacto para el departamento”.

Y agregó que el dragado de profundización al puerto de Buenaventura y el Tren Turístico del Pacífico, así como la licitación del aeropuerto fueron priorizados en la agenda de trabajo entre la Gobernación y la nación. Cabe anotar que en lo que tiene que ver con “la profundización del canal, el director de Invías ya quedó muy comprometido y ya están en el 92% de la licencia ambiental, hay un compromiso para definir si se hace por obra pública o por concesión”, agregó la ministra.

En cuanto al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, la gobernadora indicó que ya existe un cronograma preliminar para avanzar en el proceso de concesión, “nos dicen que más o menos en junio del 2027 ya estaría adjudicado el aeropuerto”.

Explicó que actualmente la ANI y la Aerocivil trabajan en el proceso para destrabar el proyecto y abrir nuevamente la licitación.