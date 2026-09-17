Cali está lista para ser sede de Smart City Expo

El evento se realizará en el Centro de Eventos Valle del Pacífico. Foto: Caracol Radio.

Cali

Cali será sede por primera vez de Smart City Expo, un encuentro internacional que busca mostrar cómo la tecnología puede ayudar a resolver los retos de las ciudades.

Durante dos días se presentarán soluciones relacionadas con innovación, manejo de datos, movilidad, sostenibilidad y biodiversidad, con la participación de empresas y representantes del sector tecnológico.

El alcalde Alejandro Eder explicó que uno de los propósitos es que la ciudad pueda conocer herramientas que posteriormente se apliquen a sus necesidades.

“No solo ciudad inteligente con las tecnologías que ya se conocen, sino que ayuden a impulsar el cuidado del medio ambiente y también el aprovechamiento y la medición de la biodiversidad”, señaló el mandatario.

Durante el anuncio, Eder también confirmó 8.000 becas de formación en tecnología para jóvenes, que serán gestionadas por la Secretaría de Desarrollo Económico.

La iniciativa busca preparar a esta población para las oportunidades que surjan con la transformación digital de la ciudad.

“Los jóvenes tienen que jugar un rol principal en la reconstrucción de Cali y la reconstrucción de Cali tiene que pasar por la modernización de la ciudad”, afirmó.

El evento se realizará en el Centro de Eventos Valle del Pacífico, con muestras de tecnologías y experiencias que ya se implementan en otras ciudades del mundo.