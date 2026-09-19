Cali estima entre $1.000 y $2.000 millones el costo de cada demolición

Demolición del motel Molino Rojo en Cali tras terremoto del 10 de agosto del 2026 / Foto: Alcaldía de Cali

Continúan los trabajos de demolición en Cali, este sábado 19 de septiembre se realizó la del motel Molino Rojo, una de las edificaciones afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto y que, luego de la evaluación técnica realizada por expertos de Infival, fue declarada sin posibilidad de recuperación.

La intervención está a cargo de Atila Implosiones y Demoliciones y se realiza mediante un proceso de demolición mecánica controlada, con maquinaria especializada y bajo protocolos de seguridad para proteger a los trabajadores y a la comunidad aledaña.

El motel Molino Rojo hace parte de las 17 estructuras cuya demolición fue aprobada por el Consejo Distrital de Gestión del Riesgo, debido a los daños estructurales.

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El secretario de Gestión del Riesgo Ricardo Peñuela, explicó que el valor de cada intervención está entre los mil y dos mil millones de pesos y depende, entre otros factores, del tipo de demolición, los metros cúbicos de material que deben ser retirados y el transporte de los residuos.

“Hay demoliciones mecánicas, implosiones asistidas. Aquí dependerá mucho de los metros cúbicos, también de cuál es el corte y transporte del material, pero eso oscila entre 1.000 y 2.000 millones una demolición con carga y transporte final. Estos valores serán asumidos por la Alcaldía de Santiago de Cali, siempre y cuando representen un riesgo inminente con la vida y con las edificaciones colindantes”, detalló el secretario.

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Según Peñuela, las intervenciones se están realizando de manera progresiva. El funcionario explicó que primero se intervino el conjunto Guadalupe y posteriormente se inició el proceso en el motel Molino Rojo.

“Así seguiremos sucesivamente las intervenciones de estas demoliciones que se harán de manera controlada, responsables y de una forma respetuosa con todas las comunidades, con todos los vecinos, con todos los animales”, recalcó.

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Mientras avanzan estos trabajos, las autoridades también mantienen el llamado a los habitantes de las edificaciones que fueron marcadas con sticker rojo y tienen recomendación de evacuación, ante la posibilidad de nuevos movimientos asociados al enjambre sísmico.

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“Este enjambre sísmico es una liberación de energía que se produce de acuerdo al terremoto que tuvimos, puede durar entre un mes y tres meses. Aquí lo que tenemos que tener es la tranquilidad de que tengamos que ubicar los puntos de evacuación, tener un botiquín y las edificaciones que han sido marcadas con sticker rojo, que tienen recomendación de evacuación, tienen que hacerlo preventivamente. Todo esto lo hacemos en aras de proteger la vida”, señaló el secretario Ricardo Peñuela al explicar el porqué hay tantas réplicas luego del terremoto del 10 de agosto.