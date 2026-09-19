“Por arte de magia”, la ópera prima de la colombiana Melissa Saavedra Gil que llegó a Toronto.

“Por arte de magia”, la ópera prima de la colombiana Melissa Saavedra Gil que llegó al Festival de Cine de Toronto

El largometraje nació de una experiencia personal de Melissa Saavedra Gil. En 1991, cuando tenía tres años, sus padres fueron asesinados en Cali. Durante años, la cineasta conservó fragmentos de aquel momento sin comprender completamente su origen. Ya adulta, decidió regresar a la ciudad para buscar respuestas y reconstruir las circunstancias de un crimen que durante su infancia había sido presentado de otra manera.

Por arte de magia es el resultado de ocho años de trabajo colectivo. La producción general y ejecutiva estuvo a cargo de Maritza Blanco, de Dessu Productions, mientras que Lucía Alcain, de De La Tierra Productora, y Agustina Chiarino, de Bocacha Films, participaron como coproductoras. El proyecto se consolidó como una coproducción entre Colombia, Argentina y Uruguay.

Para reconstruir los hechos, Saavedra Gil consultó archivos judiciales, entrevistó a personas relacionadas con el caso y sostuvo conversaciones con funcionarios e investigadores. El hallazgo del expediente judicial fue fundamental para completar algunas de las piezas de una historia que hasta entonces permanecía fragmentada.

La búsqueda también implicó enfrentarse nuevamente a experiencias dolorosas. Sin embargo, con el paso del tiempo, Saavedra Gil encontró una distancia que le permitió acercarse a los acontecimientos desde otra perspectiva.

La directora aclara que la película no es una autobiografía, sino una obra de autoficción. Esta decisión le permitió tomar distancia de la persona que vivió los hechos para convertirse, dentro de la película, en una especie de testigo de su propia historia.

Después de ocho años de trabajo, Saavedra Gil presentó Por arte de magia en el Festival Internacional de Cine de Toronto, donde tuvo la oportunidad de compartir la película con una audiencia internacional y encontrarse con otros realizadores.