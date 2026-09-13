La obra Los H.P.’s tendrá sus últimas funciones en Bogotá

La historia gira alrededor de dos precandidatos, el jefe de un partido y sus asesores, personajes que dejan al descubierto los egos, las conspiraciones y los intereses que aparecen durante una contienda política. A través de la comedia, la obra también plantea la importancia de que los ciudadanos no se alejen de la política y participen en ella.

En conversación con A Vivir Que Son Dos Días, el actor Juan Ángel contó algunos detalles de su personaje, un político que ha pasado por diferentes espacios y conoce de cerca las dinámicas de ese mundo, pero nunca logró convertirse en una figura importante.

Amargado, cínico, borracho e intrigante, el personaje hace parte del grupo de asesores de los precandidatos y del jefe del partido. Desde allí participa en las estrategias y enfrentamientos que se desarrollan a lo largo de la historia.

Para Juan Ángel, uno de los puntos que aborda la obra es precisamente la relación de los ciudadanos con la política. Aunque muchas veces puede generar rechazo, considera que hace parte de la sociedad y que alejarse de ella no es la solución.

El elenco también está integrado por Diego Mateus, Edgar Durán, Viviana Sierra, Miguel Dávila y Jair Aguzado, quienes acompañan a Juan Ángel en esta comedia escrita y dirigida por Adriana Romero.