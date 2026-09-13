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El Mundo en el Corazón de Bogotá: festival reunirá culturas de 12 países en el Parque El Country

Durante dos días, desde las 11:00 a. m., los asistentes a El Mundo en el Corazón de Bogotá podrán conocer las tradiciones de países como Guatemala, Perú, Filipinas, Honduras, Uruguay, Palestina, El Salvador, Costa Rica, Ecuador, Turquía, República Dominicana y Líbano, a través de una programación cultural y gastronómica.

Aura Padilla, integrante de la Embajada de Guatemala, explicó en A Vivir Que Son Dos Días cómo nació esta iniciativa y algunos de los atractivos que tendrá el festival.

Entre los sabores que llevará Guatemala estarán el jocón, los chuchitos, las dobladas y el mole de plátano. A esta oferta se suman bebidas como la horchata, el fresco de rosa de Jamaica y la naranjada con pepitoria. Los demás países participantes también tendrán muestras de su gastronomía.

La programación cultural incluirá presentaciones de música y danza de diferentes regiones. Entre ellas estarán grupos de música andina peruana, una orquesta de la Policía Nacional que interpretará música de Honduras, la Marimba de Concierto del Palacio Nacional de la Cultura de Guatemala y una presentación de danza árabe en representación de Palestina.

También habrá propuestas de tango, piano, acordeón y otras expresiones artísticas.

El festival también contará con espacios dedicados a las artesanías, donde el público podrá conocer productos y elementos tradicionales de las diferentes culturas presentes en el Parque El Country.

El encuentro tendrá además un componente social. Según explicó Padilla, los ingresos generados durante el evento serán destinados a iniciativas de Misión Nutrición y Tejidos Urbanos.