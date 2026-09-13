Diana Pérez, una de las chefs colombianas que participará en los S.Pellegrino Young Chef Awards

La participación de Pérez comenzó con la inscripción al concurso, que organiza a sus participantes por regiones. Después de superar las diferentes etapas de selección, logró ubicarse entre los cuatro finalistas de Centroamérica y Sudamérica.

Uno de los elementos centrales de la competencia es el denominado plato estrella, una preparación con la que cada participante representa su identidad como cocinero. En el caso de Pérez, la propuesta fue desarrollada inicialmente por ella y posteriormente trabajada junto a Torregrosa para ajustarla a las exigencias del certamen.

“Yo le hice una propuesta del plato y Jaime me ayudó a darle más técnica y llevarlo al nivel que requería la competencia”, explicó Pérez en A Vivir Que Son Dos Días. El acompañamiento también incluye aspectos como la presentación, la forma de servir la preparación y la manera de transmitir el concepto y la historia detrás del plato.

La elección del mentor está a cargo de cada concursante. Pérez escogió a Torregrosa, chef principal de Humo Negro, para acompañarla durante el proceso. De acuerdo con la cocinera, la mentoría no se limita al componente técnico, sino que también incluye la preparación mental y la manera de comunicar su propuesta durante la competencia.

Pérez cuenta con cerca de nueve años de experiencia en la cocina y asegura que durante los últimos cinco ha observado una evolución significativa de la gastronomía colombiana. A su juicio, este crecimiento está relacionado tanto con el trabajo de los chefs como con un cambio en la manera en que los comensales se acercan a la gastronomía.

La chef destaca particularmente la influencia de cocineros colombianos que viajaron al exterior para formarse y posteriormente llevaron nuevos conocimientos al país. Entre ellos menciona a su mentor, Jaime Torregrosa, además de Álvaro Clavijo y Leonor Espinosa. Para Pérez, los aprendizajes de estos profesionales han contribuido a la formación de nuevas generaciones de cocineros y al desarrollo de propuestas gastronómicas en Colombia.

A este proceso se suma, según la chef, un mayor interés de los comensales por comprender la experiencia gastronómica, valorar los productos y conocer los conceptos detrás de cada preparación.

Pérez viajará acompañada por Torregrosa para participar en la competencia. Otros representantes colombianos, entre ellos Diego Ramírez, Heisi Córdoba y Daniela Díaz, también harán parte del certamen.