Colegio Las Margaritas, entre los 10 finalistas de los World’s Best School Prizes 2026

Las Margaritas hace parte de los colegios administrados por la organización sin ánimo de lucro Alianza Educativa y su nominación está relacionada con el trabajo que desarrolla a través del denominado Refugio Socioemocional, un espacio creado para atender situaciones de la comunidad escolar y fortalecer las herramientas de convivencia.

Uno de los principales componentes de esta iniciativa es la mediación escolar, un proceso en el que los propios estudiantes reciben formación para ayudar a sus compañeros a gestionar y resolver conflictos. Actualmente, más de 100 estudiantes de Las Margaritas están formados en esta estrategia.

De acuerdo con Diana Paola Basto, directora de Alianza Educativa, el proyecto surgió al identificar que en la institución se presentaban diversos conflictos entre estudiantes. Ante esta situación, el colegio decidió fortalecer un espacio en el que la escucha activa, el diálogo y la búsqueda de acuerdos fueran herramientas para afrontar las diferencias.

“El conflicto no está mal, el punto es cómo resolvemos ese conflicto”, explicó Basto, al señalar que los estudiantes pueden convertirse en referentes para sus compañeros y también llevar estas prácticas de diálogo a sus hogares.

El Refugio Socioemocional no está dirigido exclusivamente a los alumnos. El espacio también está abierto a padres de familia y docentes, con el propósito de involucrar a distintos integrantes de la comunidad educativa en los procesos de convivencia y desarrollo socioemocional.

Esta iniciativa hace parte de una estrategia más amplia de Alianza Educativa denominada Navegar Seguro, un programa que busca desarrollar competencias socioemocionales a lo largo de todo el ciclo escolar, desde los primeros grados hasta la educación media.

La nominación de Las Margaritas también da continuidad a la participación de colegios de Alianza Educativa en la categoría de estilos de vida saludables. En 2024, el Colegio La Giralda hizo parte de los finalistas en esta misma categoría.

Alianza Educativa es un modelo de administración de colegios oficiales que funciona en Bogotá desde hace 26 años. La organización nació de la unión de diferentes instituciones y entidades vinculadas al sector educativo, con el propósito de transferir buenas prácticas al sistema oficial y contribuir al cierre de brechas educativas. Actualmente, este modelo está presente en alrededor de 35 colegios de la capital.

Además del reconocimiento del jurado, Las Margaritas participa en la votación del público. Las personas interesadas en apoyar al colegio pueden ingresar al sitio oficial de los World’s Best School Prizes y seleccionar la categoría Promoción de estilos de vida saludables. Las votaciones estarán abiertas hasta finales de octubre.