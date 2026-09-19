Migrantes venezolanos en Cartagena acudieron al llamado para actualizar el certificado de residencia

La población migrante venezolana afiliada al régimen subsidiado de salud acudió al llamado de la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), durante una jornada realizada en el Centro Intégrate, donde recibió orientación sobre el trámite para obtener y actualizar el certificado de residencia en el Distrito.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Este documento es un requisito indispensable para acreditar que los migrantes permanecen en Cartagena y, de esta manera, mantener activa su afiliación al régimen subsidiado y continuar accediendo a los servicios de salud.

El director del Dadis, Rafael Navarro España, destacó la participación de la población migrante durante la jornada y señaló que esta asistencia demuestra el compromiso de la Administración Distrital, liderada por el alcalde Dumek Turbay Paz, de garantizar los recursos necesarios para brindar atención en salud a la población migrante que efectivamente reside en Cartagena.

“Aún hay tiempo para actualizar la información de domicilio, requisito indispensable para conservar la afiliación al régimen subsidiado y continuar accediendo a los servicios de salud”, señaló el director del Dadis.

El certificado de residencia tiene una vigencia de cuatro meses y su trámite es gratuito. Los interesados pueden solicitarlo a través del portal de trámites de la Alcaldía de Cartagena

Una vez expedido el certificado, el documento debe ser cargado en la plataforma de Permanencia de Migrantes del Dadis.

Durante la jornada, Jocselin Estaba, migrante venezolana con más de cinco años de residencia en Cartagena, destacó la facilidad y rapidez del trámite y resaltó la importancia de cumplir con este requisito para ella y su familia. “Es un trámite rápido, fácil y de gran importancia e invito a mis paisanos a que cumplan con este requisito para que puedan continuar accediendo a los servicios de salud”, manifestó.

De acuerdo con los registros del Dadis, en Cartagena se encuentran afiliadas al régimen subsidiado más de 58.000 personas migrantes. La actualización periódica de la información de domicilio hace parte de los requisitos establecidos para acreditar la permanencia de la población extranjera en el territorio nacional.

El Dadis recuerda que no realizar oportunamente la actualización de esta información puede generar la presunción de que la persona ya no reside en Cartagena y, en consecuencia, ocasionar el retiro de su afiliación al régimen subsidiado.

Por ello, se recomienda a la población migrante realizar el trámite dentro de los plazos establecidos, con el propósito de evitar interrupciones en la atención médica y en tratamientos continuos.