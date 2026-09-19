Golpe a la minería ilegal que financia las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’ en el sur del Tolima

Tolima

Caracol Radio estableció que tropas del Batallón de Infantería N.º 18 Coronel Jaime Rooke de la Sexta Brigada lograron la intervención de un área donde se realizaban actividades de explotación ilícita minerales en el municipio de Coyaima, Tolima que afectaba de manera considerable el medio ambiente y que servían al parecer como fuente de financiación del frente Gerónimo Galeano perteneciente al Bloque Central Comandante Isaías Pardo de línea de mando de alias ´Iván Mordisco´.

Según el informe revelado por el Ejército, en la vereda Guaipa en Coyaima, Tolima se logró la inhabilitación de dos unidades de producción minera que contenían una excavadora, un motor Cummins y una clasificadora metálica.

“Las tropas logran una afectación directa a las finanzas criminales de esta estructura, estimada en $467 millones por la inhabilitación del material y equipos; así mismo, $1.478 millones por la afectación a su extracción mensual, estimada en 3.300 gramos de oro”, dijo el comandante de la Sexta Brigada, coronel Arnold Pérez.

El Ejército resaltó que con este golpe se afecta las economías ilícitas se protege el ecosistema, la remoción indiscriminada del subsuelo y la contaminación de las fuentes hídricas que viene sufriendo la vereda Guaipa por esta actividad ilegal.

“La Sexta Brigada continúa desarrollando operaciones sostenidas contra la minería ilegal en el Tolima, protegiendo los recursos naturales y afectando las fuentes de financiamiento de los grupos armados organizados residuales”, puntualizó el corone, Arnold Pérez, comandante de la Sexta Brigada del Ejército.