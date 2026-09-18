Incendios forestales reducen un 70 % la producción de hoja para envolver el tamal tolimense

Tolima

Hasta la producción de los tradicionales tamales se ha visto golpeada por los devastadores incendios forestales que en el Tolima han consumido más de 50.000 hectáreas en el último mes y medio.

De acuerdo con el alcalde de Coyaima, Luis Orlando Ortiz, del total de hectáreas, por lo menos 2.600 corresponden a su municipio, donde se han visto afectadas principalmente las plantaciones de cachaco, cuyas hojas se usan para envolver los tradicionales tamales tolimenses.

“Solo en ese sitio de Totarco van quemadas 2.600 hectáreas, en las cuales, en su gran mayoría, son de hoja de cachaco para el tamal tolimense, que se sacan en camiones todas las semanas para la ciudad de Bogotá”, detalló Ortiz.

En cifras expuestas por el alcalde, la producción de hoja de cachaco se redujo en un 70 % por los incendios forestales y las intensas sequías. De la producción semanal, que alcanza hasta los $400 millones, se está comercializando solo el 30 %.

“En Totarco la gran mayoría vive de eso, de la hoja de cachaco, y en estos momentos estamos manos abajo porque no ha sido fácil. Nos ha tocado mitigar con ayudas humanitarias, hemos entregado mercados, agua”, aseguró.

Los productores de tamal permanecen a la expectativa por la escasez de hoja de plátano, que, por la menor oferta, podría aumentar el precio de este plato típico tolimense que se vende a nivel nacional.

Adicional a esto, el mandatario refirió que los cultivos de limón y hasta las líneas de conducción del acueducto local se han visto afectadas por los incendios del último mes y medio.