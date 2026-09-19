Habrá ley seca en Ibagué el fin de semana de amor y amistad ¿En qué horario?

Ibagué

Este decreto conocido en la ciudad como desenguayabe, prohíbe la venta de bebidas embriagante entre las 5 y las 10 de la mañana de este domingo 20 de septiembre, esto con el fin que las personas que salen de rumba hasta el amanecer no sigan consumiendo licor evitando los excesos que ocasionan problemas de convivencia y seguridad en la ciudad.

“Queremos que los ibaguereños disfruten esta celebración, pero también que lo hagan con responsabilidad. Por eso hemos dispuesto unas medidas especiales que nos permiten acompañar la actividad comercial y, al mismo tiempo, fortalecer las acciones de seguridad y convivencia durante este fin de semana”, afirmó John Jairo Rojas Gómez, secretario de Gobierno de Ibagué.

Por otra parte, se autoriza la ampliación por una hora, del horario de funcionamiento de bares y discotecas, permitiendo su operación hasta las 4:00 de la mañana del domingo 20 de septiembre. Esta disposición aplica únicamente para establecimientos ubicados en centros comerciales del corredor de la calle 60, entre la avenida Ambalá y la carrera Quinta, y para aquellos ubicados sobre la avenida Mirolindo, entre las calles 60 y 86.

“Desde la Secretaría de Gobierno, junto con nuestra Fuerza Pública, estaremos atentos al cumplimiento de estas disposiciones. La invitación es a celebrar con tolerancia, evitar riñas y comportamientos que puedan poner en riesgo la vida y la integridad de otras personas. Amor y Amistad debe ser una fecha para compartir y disfrutar en paz”, resaltó el secretario de Gobierno.

La vigilancia y el control del cumplimiento de estas medidas estarán a cargo de las autoridades de Policía, en el marco de sus competencias, con el acompañamiento de las autoridades sanitarias, ambientales y de movilidad cuando corresponda. Además, la Secretaría de Gobierno socializará las disposiciones con la Fuerza Pública para garantizar su adecuado cumplimiento.

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