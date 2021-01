¿Hay censura en la decisión de cerrar cuenta de Donald Trump en Twitter?

Esta semana el mundo tecnológico causó varias polémicas a nivel mundial. Justamente, tras los actos de violencia en el capitolio de Washington los gigantes de las redes sociales tomaron varias decisiones que llevaron a debatir sobre la libertad de expresión o censura dentro de las plataformas.

Recordemos que tanto Facebook cono Twitter extremaron medidas frente a los comentarios compartidos por Donald Trump y realizaron sanciones a las cuentas oficiales del mandatario que lo dejaron fuera del entorno digital.

Ante la polémica, en diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, Ramiro Bejarano, analista y columnista, explicó que "cuando alguien abre Twitter se somete a las políticas de la red social independientemente de quien sea". Para el experto, los mensajes de Donald Trump estaban incitando a la violencia y por eso Twitter aplicó su propio reglamento, lo que llevó al cierre de la cuenta.

Bejarano agregó que, esto no solo ha ocurrido en las plataformas digitales, sino también en los grandes medios y recordó el episodio en el que el magnate desarrollaba una rueda de prensa que fue cortada por varios medios estadounidenses por considerar que lo que decía Trump estaba fuera de todo contexto. "Por primera vez en la historia, los medios le cerraron la voz a ese hombre tan poderoso porque consideraban que lo que estaban diciendo era cuestionable", puntualizó.

En contraposición, Rafaél Nieto, también experto, agregó que para debatir sobre el tema hay que diferenciar entre las simpatíaz que se tienen o no por Donald Trump y lo que están haciendo las redes sociales. En esta línea, agregó que "las Bigtech no son solo grandes compañías tecnológicas, sino que también son medios de comunicación. Por tanto su regulación no debe ser típica, no basta con decir que son compañías privadas".

Sobre su visión de censura, Nieto reiteró que quien dice si es o no es un juez, no una red social. "Está claro que en los medios no debe haber incitación a la violencia, pero si se sanciona esta debe ser clara, directa y no subjetiva a intepretaciones", aclaró.

Finalmente, Nieto concluyó afirmando que "acá hay una paradoja, las redes sociales democratizaron las voces, pero también demostraron que son muy poderosas y silenciar voces puede ser muy peligroso".