Retos de Ciudad: ¿Cuáles son los desafíos que vienen para Ibagué? Esto opinan los líderes del país

Colombia

El edificio M30, ícono de la arquitectura de Ibagué, fue sede de la conversación Retos de Ciudad, de Prisa Media, que, con el respaldo de la Constructora Proyectamos y Edificamos, lideró esta estrategia en la que los sectores público y privado debatieron sobre el desarrollo económico y social que debe tener la ciudad de Ibagué.

Entre los invitados estuvo la secretaria de Planeación de Ibagué, Daniela Cabrera, quien anunció que está listo el primer plan parcial público, en el que se construirán más de 3.000 viviendas VIP y VIS en un predio conocido como La Pista, cerca del Aeropuerto Perales.

Por otra parte, el director de Fenalco en el Tolima, Daniel Orjuela, resaltó el desarrollo que le ha generado al departamento el sector de la construcción, con empresas como Proyectamos y Edificamos. Destacó también que uno de los retos que tiene Ibagué es la generación de nuevos puestos de trabajo, por lo que se debe fortalecer la sinergia entre los sectores público y privado.

Las voces de los invitados en Retos de Ciudad

Otra de las invitadas a Retos de Ciudad fue Paola Andrea Sánchez, gerente del Hospital de Alta Complejidad del Tolima Grande, quien hizo referencia a las apuestas que debe asumir Ibagué desde sectores como la salud.

“Tenemos unos retos grandes como ciudad. Primero, dignificación, calidad de vida, competitividad, infraestructura y tecnología”, detalló.

Además, estuvo presente Mateo Granado, gerente de Cerveza Magra Ibagué, un emprendimiento local de proyección nacional.

“Estos espacios son muy importantes para el empresariado de Ibagué, porque se pueden compartir varias ideas sobre el desarrollo que requiere nuestra ciudad”, resaltó.

Finalmente, la directora comercial de Proyectamos y Edificamos, Paola Roa, entregó un balance satisfactorio de la jornada, en la que confluyeron representantes de todos los sectores productivos o económicos de la ciudad.

“Hay que creer en Ibagué, creer en cada uno de nuestros sueños y sacarlos adelante con empuje y con mucho esfuerzo”, concluyó.