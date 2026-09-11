¿Cuál contrató mejor: Nacional o Millonarios? El Pulso del Fútbol, 11 de septiembre de 2026 00:00:00 49:15 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la llegada de James Rodríguez a Atlético Nacional. César dijo: “La mejor oferta para James era la de Nacional, pero lo convencieron tocándole el corazón, por eso él dijo que no se había sentido así hace mucho tiempo. Y su hija es hincha de Nacional”. Sobre el tema Steven agregó: “Yo en algún momento sabía que James iba a jugar en Nacional, porque su hija es hincha del equipo. Y además, no había más ofertas de otros clubes del exterior”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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