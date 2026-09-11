Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

11 sep 2026 Actualizado 19:43

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
El Pulso del FútbolEl Pulso del FútbolProgramas

El Pulso del Fútbol, 11 de septiembre de 2026

El Pulso del Fútbol analiza los fichajes de James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado y Jackson Martínez en el FPC.

Cuadrado y James

Cuadrado y James / Getty Images

Cuadrado y James
Añadir Caracol Radio en Google
¿Cuál contrató mejor: Nacional o Millonarios? El Pulso del Fútbol, 11 de septiembre de 2026

¿Cuál contrató mejor: Nacional o Millonarios? El Pulso del Fútbol, 11 de septiembre de 2026

00:00:0049:15
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la llegada de James Rodríguez a Atlético Nacional. César dijo: “La mejor oferta para James era la de Nacional, pero lo convencieron tocándole el corazón, por eso él dijo que no se había sentido así hace mucho tiempo. Y su hija es hincha de Nacional”. Sobre el tema Steven agregó: “Yo en algún momento sabía que James iba a jugar en Nacional, porque su hija es hincha del equipo. Y además, no había más ofertas de otros clubes del exterior”.

No olvide escuchar el audio del programa.

Youtube

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado