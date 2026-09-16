Personería de Neiva se pronuncia por presunto maltrato a caimán registrado en el Humedal

Neiva

La Personería de Neiva se pronunció frente al caso de presunto maltrato animal registrado recientemente en el Humedal El Curíbano, donde un reptil fue objeto de una agresión que generó rechazo entre ciudadanos y defensores de la fauna, quienes exigieron una explicación.

Según informó la entidad, la persona señalada de estar involucrada en los hechos acudió de manera voluntaria a sus instalaciones para participar en un espacio de diálogo, en el que se abordó la situación y se realizaron las respectivas aclaraciones, para dejar claridad a la comunidad, de lo sucedido.

Jerson Bastidas, personero de Neiva, comento que “la Personería estamos al tanto del caso y se siguen todos los protocolos, las denuncias ante las autoridades penales y de Policía, que serán las encargadas de adelantar las actuaciones correspondientes y determinar si existen responsabilidades de acuerdo con la legislación vigente”.

Durante el encuentro también se planteó la posibilidad de desarrollar acciones encaminadas a proteger la fauna y flora del Humedal El Curíbano. Al finalizar, el involucrado expresó públicamente sus disculpas por los hechos que dieron origen a la controversia.