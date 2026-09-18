Capturadas cinco personas por extorsión en Santa Marta

Santa Marta

La Policía Nacional, a través del grupo GAULA, en articulación con inteligencia policial y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró la captura mediante orden judicial de cinco personas en hechos aislados por los delitos de extorsión agravada y concierto para delinquir agravado.

Entre los resultados de esta operación se destacan las capturas de alias “Wissin”, presuntamente vinculado al cobro de extorsiones en diferentes sectores de Santa Marta, y alias “Pupi”, señalado como presunto cabecilla de zona de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra. Esta persona estaría relacionada con la coordinación de actividades extorsivas y homicidios en la ciudad.

“Con la Operación Diamante, la Policía Nacional fortalece la ofensiva contra las estructuras dedicadas a la extorsión, afectando sus capacidades criminales y reafirmando su compromiso con la seguridad y tranquilidad de los samarios.” Agregó el coronel Jeyson Haird López Puerto, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta.

En el procedimiento, fueron incautados dispositivos móviles, los cuales, junto con los detenidos, fueron dejados a disposición de las autoridades competentes, donde un juez de control de garantías definirá su situación judicial.