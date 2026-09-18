Frustran acción terrorista en el municipio de Tibú

Norte de Santander

Tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N° 10, de la Fuerza de Tarea Vulcano, frustraron una acción terrorista contra la población civil y la Fuerza Pública en la vereda La Soledad, jurisdicción del municipio de Tibú, Norte de Santander.

La acción se produjo durante una tarea de reconocimiento con sistemas de aeronaves no tripuladas, herramientas clave que permitieron ubicar elementos sospechosos a menos de 72 metros de una vía que es transitada diariamente por la población civil.

Tras la alerta temprana emitida por el componente aéreo, especialistas del equipo de Explosivos y Demoliciones ingresaron a la zona y confirmaron la presencia de tres dispositivos explosivos improvisados, tipo cilindro, cargados con material altamente peligroso. Luego de asegurar el perímetro, estos fueron destruidos de manera controlada.

Las autoridades militares responsabilizaron de este hallazgo de estos dispositivos explosivos improvisados al ELN advirtiendo que viola el principio de distinción establecido en el derecho internacional humanitario, que obliga a las partes en un conflicto armado a diferenciar siempre entre combatientes y civiles.

Con esta operación se evitó un nuevo hecho que pudiera afectar a la población civil que transita diariamente por este importante corredor vial y se logró debilitar de manera directa la capacidad bélica y el accionar delictivo del ELN.

El Ejército Nacional hizo un llamado a la comunidad en general para que denuncie oportunamente cualquier situación sospechosa que pueda afectar la integridad de la población, de manera totalmente anónima y gratuita, a través de la Línea 107 contra el terrorismo.