Aumenta problema con la entrega de medicamentos a usuarios de las EPS en Ibagué

Ibagué

La secretaria de Salud de Ibagué, Yennifer Guzmán, anunció que se mantiene el acompañamiento a los usuarios de la EPS en la capital del Tolima encontrando que sigue el incumplimiento en la entrega de medicamentos pese a las múltiples denuncias que se han hecho.

“Los usuarios nos cuentan situaciones como esperas para autorizaciones, se acercan a estas entidades y no tienen respuestas, pero también identificamos que no están entregando medicamentos, tema que sigue pese a todos los informes que se han hecho”, dijo la secretaria de Salud de Ibagué.

Guzmán resaltó que la situación con la no entrega de medicamentos sigue, por lo que se hace el llamado a los usuarios del sistema a que hagan las denuncias en la sede de la Secretaría de Salud o a través de los canales virtuales.

“Van a tener ese acompañamiento durante todo el proceso con la EPS y con la farmacia, por ejemplo, con pacientes de la Nueva EPS vamos a Drogas la Rebaja, pero si allí no vemos solución vamos a la EPS, sino los escalamos a la Superintendencia, porque la situación de los medicamentos se ve reflejada en toda la red hospitalaria”, afirmó la secretaria de Salud de Ibagué.

La Secretaría de Salud de Ibagué está ubicada en la calle 15 entre carreras sexta y séptima, allí los ciudadanos pueden realizar las denuncias cuando vean vulnerados sus derechos. También vía correo electrónico en aseguramiento@ibague.gov.co.

“Nos entregan toda la información con todos los soportes, con los documentos del paciente, la orden médica, la fórmula para nosotros poder hacer todo el acompañamiento y las gestiones pertinentes”, puntualizó Yennifer Guzmán, secretaria de Salud de Ibagué.