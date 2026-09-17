XIII Voces del Jazz y del Caribe entre el 23 y 26 de septiembre en Cartagena

Del 23 al 26 de septiembre, Cartagena será escenario de una nueva edición del Festival Voces del Jazz y del Caribe, que tendrá como gran homenaje a los músicos de la ciudad que han contribuido al desarrollo del jazz y las músicas del Caribe.

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La programación comenzará el 23 y 24 de septiembre en el Centro Comercial Caribe Plaza y continuará el 25 y 26 de septiembre en el Teatro Adolfo Mejía, con conciertos, encuentros y una agenda académica que reunirá a artistas locales, nacionales e internacionales.

Grandes invitados internacionales

Greg Lewis, reconocido organista y compositor de la escena jazzística de Nueva York, llegará nuevamente a Cartagena con su proyecto Organ Monk, dedicado a explorar la obra de Thelonious Monk desde el sonido del Hammond B-3. Lewis ya fue una de las grandes figuras del festival en una edición anterior.

Wesli Band, liderada por el músico haitiano Wesli, radicado en Canadá, traerá una propuesta que conecta el konpa, los ritmos antillanos y diferentes expresiones del Caribe.

La agrupación participó en el festival en 2024.

Los Diez del Jazz en Cartagena

El homenaje a la ciudad reúne a Juan Álvarez Altafulla, Cristhian Salazar Rivera, Edgar Avilán Díaz, Tiko Tambor, Pacho Madariaga, Patricia Ojeda, Onix Bello, Federico Ochoa, Leonardo Tatis Serrano y Sergio Girado Llamas, diez músicos de distintas generaciones que han aportado a la historia y evolución del jazz en Cartagena.

Juan Álvarez Altafulla, saxofonista y leyenda viva de la música cartagenera; Cristhian Salazar Rivera, bajista, compositor y director musical; Edgar Avilán Díaz, pianista, compositor y educador, autor del himno del festival; Tiko Tambor, percusionista vinculado a las tradiciones afrocaribeñas; y Pacho Madariaga, baterista con cerca de cuatro décadas de trayectoria.

La lista también incluye a Patricia Ojeda, formadora y directora; Onix Bello, trompetista y maestro en Música; Federico Ochoa, saxofonista, investigador y docente; Leonardo Tatis Serrano, graduado con honores de Berklee College of Music; y Sergio Girado Llamas, pianista vinculado al jazz y al latin jazz de Cartagena.

El festival tendrá además una agenda académica sobre inteligencia artificial aplicada a la música, gracias a EMAT Berkeley y la Cámara de Comercio de Cartagena, dirigida a músicos registrados o vinculados a la Cámara de Comercio.

La programación incluirá igualmente al Ensamble Sinfónico de Puerto Azul y a Caribe Jazz Kids, dos procesos de formación que representan el presente y el futuro de la música en Cartagena.