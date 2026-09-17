Recuperación de espacios públicos en Turbaco: más de 100 toneladas de basura fueron recogidas

Con la recolección de más de 100 toneladas de basura y la recuperación de 26 mil metros cuadrados de espacios públicos, la Alcaldía de Turbaco, bajo el liderazgo de Claudia Espinosa Puello, avanza en su propósito de transformar los entornos del municipio y garantizar espacios más limpios, organizados y seguros para la comunidad.

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A través de un equipo de 20 operarios que diariamente recorren el territorio, la administración municipal adelanta labores de limpieza, recolección y recuperación de espacios públicos, interviniendo bulevares, colegios, la entrada al municipio y diferentes puntos que requerían atención.

Estas acciones representan un avance en el mejoramiento de las condiciones ambientales y urbanas de Turbaco.

Durante las últimas jornadas también se han intervenido basureros satélites, recuperando espacios que durante mucho tiempo habían sido utilizados para la disposición inadecuada de residuos. La comunidad ha podido evidenciar los resultados de estas labores, que contribuyen a mejorar el entorno y fortalecer el sentido de pertenencia.

En la última semana, los operativos se desarrollaron en el Puente de Turbaco y Nueva Colombia, donde las labores continúan, así como en el barrio El Ají, Calle El Rosario, Calle 30 del barrio El Valle, Altos de Plan Parejo 2 – Bulevar, Crisanto y la Carrera 29C de Altos de Plan Parejo 1, sectores donde ya finalizaron las intervenciones programadas.

Estas acciones reflejan el compromiso de la administración municipal con la transformación de los entornos y la construcción de un municipio donde el bienestar colectivo sea una prioridad.

Por directriz de la Alcaldesa Claudia Espinosa, los operativos continuarán en diferentes sectores, porque recuperando los espacios también se construye futuro.