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17 sep 2026 Actualizado 11:17

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En Cartagena, Corpretur pidió a empresas del turismo sumarse a demanda contra resolución de la CREG

El llamado se hizo extensivo a todo el Caribe Colombiano

Getty Images

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La Corporación Regional de Turismo del Gran Caribe (CORPRETUR), en cabeza de su Director Ejecutivo, Jesús Amador, pidió al gremio turístico de Cartagena y del Caribe Colombiano adherirse a la demanda presentada ante el Consejo de Estado por el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, en contra de la Resolución 101 120 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

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“En el Caribe colombiano, las temperaturas extremas, hacen que el uso de sistemas de refrigeración y aire acondicionado no sea un lujo, sino una necesidad vital para la subsistencia de los hogares y la operación de los establecimientos comerciales y turísticos. Coincidimos plenamente con el alcalde Dumek Turbay en que esta disposición debe ser derogada por inconveniente e injusta”.

Ante este panorama, Amador, Director Ejecutivo de CORPRETUR, ratifica la propuesta pública que la Corporación presentó recientemente al Gobierno Nacional a través de representantes del Viceministerio Turismo manifestando que “es urgente e inaplazable que el Gobierno Nacional aplique un tratamiento diferencial para la Región Caribe en materia tarifaria y regulatoria de energía. Si el gobierno quiere proteger el bienestar de la gente y salvaguardar la economía, deben incorporar obligatoriamente diferencias en las sobretasas regionales para el cobro de la energía”.

CORPRETUR hizo un llamado para unir a todo el Caribe contra la CREG para que revisen y dejen sin efecto la Resolución 101 120 y se sienten con AFINIA y AIR-E a concertar soluciones reales y justas que respondan a la crisis energética que hoy asfixia a la Región.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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