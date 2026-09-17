Entregan 1.800 toneladas de materiales para reparar viviendas afectadas por terremoto en Antioquia

Entrega de materiales para reparación de viviendas afectadas por el terremoto en Antioquia. Foto: Gobernación de Antioquia.

Antioquia

1.873 toneladas de materiales de construcción han sido entregadas en Antioquia para reparar las viviendas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto a través del Banco de Materiales de la Empresa de Vivienda de Antioquia (VIVA) en 20 municipios del departamento.

La iniciativa busca apoyar a las familias que sufrieron daños en sus hogares, especialmente en las cubiertas y los techos. Las reparaciones se adelantan con materiales suministrados por VIVA y mano de obra local aportada por las administraciones municipales.

Los municipios beneficiados son Abejorral, Andes, Betania, Ciudad Bolívar, Jardín, Salgar, Tarso, Hispania, Caramanta, Pueblorrico, Ebéjico, Valparaíso, Anzá, Sonsón, Armenia, Heliconia, Urrao, Betulia, Santa Rosa de Osos y San Luis.

Según informó la Gobernación, cerca de 1.400 hogares reciben apoyo mediante la entrega de materiales y el trabajo articulado con las alcaldías. En los próximos días también se distribuirán ladrillos, adobes, cemento, madera, tejas y varillas de acero en La Pintada, Cocorná y Nariño.

Desde VIVA destacaron que las administraciones municipales y las comunidades han sido fundamentales para avanzar en las reparaciones.

“Los municipios haciendo la tarea con su mano de obra, con el apoyo de las comunidades, y eso es lo que esperamos, que desde las instancias municipales aceleren la entrega de los materiales, aceleren la contratación de la mano de obra, porque como muchos de nuestros municipios, específicamente en el suroeste, ya lo han logrado”, indicó el gerente de VIVA, Carlos Mario Zuluaga.

Avanza la reconstrucción de viviendas colapsadas

De manera paralela, continúa el proceso de reconstrucción de 75 viviendas que colapsaron en seis municipios. Estas obras se desarrollan mediante convenios con aliados como el Comité Departamental de Cafeteros, Corantioquia, Grupo Argos y Comfama.

La Gobernación indicó que, con las diferentes estrategias de atención y recuperación, más de 1.500 familias afectadas por el sismo del 10 de agosto reciben apoyo en el departamento.