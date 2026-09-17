Sonia Contreras y Yuly Fang, nuevas vicerrectoras de la Universidad Tecnológica de Bolívar

La Universidad Tecnológica de Bolívar continúa avanzando en una nueva etapa de su proyecto institucional, con la mirada puesta en fortalecer la educación de excelencia e impulsar los proyectos de vida y futuro profesional de sus estudiantes.

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En este propósito, la Universidad integra dos nuevos liderazgos que conocen de cerca su comunidad y sus desafíos. Sonia Contreras Ortiz asume como vicerrectora Académica y Yuly Fang Alandette como vicerrectora de Autonomía y Éxito Profesional, desde donde contribuirán a la experiencia académica y al desarrollo de los estudiantes.

Las designaciones fueron formalizadas mediante las Resoluciones No. 2 y No. 3 de 2026, emitidas por el Consejo Superior, y hacen parte de la evolución del equipo directivo que acompaña esta nueva etapa de la Universidad.

Las vicerrectoras asumen este nuevo reto después de construir una trayectoria significativa en la UTB y de liderar procesos de impacto en la comunidad universitaria.

Sonia Contreras Ortiz, vicerrectora Académica

Sonia Contreras Ortiz es ingeniera electrónica, magíster en Potencia Eléctrica de la Universidad Industrial de Santander y doctora en Ingeniería Biomédica de la University of Connecticut. Es profesora titular de la UTB e investigadora senior de Minciencias, con experiencia en investigación aplicada en procesamiento de señales e imágenes médicas, computación afectiva e inclusión en áreas STEM.

Su trayectoria combina experiencia académica, investigativa y directiva. En la UTB ha participado en la creación y renovación de programas, procesos de mejoramiento curricular y acreditación de alta calidad, y ha ocupado cargos como directora de la Maestría y el Doctorado en Ingeniería, directora del programa de Ingeniería Biomédica y decana de la Escuela de Ingeniería, Arquitectura y Diseño. También es miembro de organizaciones internacionales como SPIE, IEEE y OWSD.

Yuly Fang Alandette, vicerrectora de Autonomía y Éxito Profesional

Yuly Fang Alandette es psicóloga, especialista en Gerencia del Talento Humano y magíster en Psicología con énfasis en Desarrollo Humano. Egresada de la UTB, cuenta con más de 25 años de experiencia en educación superior, desarrollo humano, gestión del talento y transformación organizacional.

En la UTB ha liderado iniciativas de formación integral a los estudiantes y a la comunidad universitaria. Fue directora de Desarrollo Personal, desde donde impulsó la Ruta de Autonomía y Éxito Profesional, y directora del Programa de Psicología durante diez años. Actualmente dirige la Maestría en Gestión Humana y Desarrollo Organizacional y ha ocupado responsabilidades académicas y de formación continua. Su trayectoria también incluye participación en espacios de articulación profesional y académica, entre ellos la Red de Investigadores en Psicología Organizacional y del Trabajo de Colombia, el Colegio Colombiano de Psicólogos y la Asociación de gestión humana (ACRIP).

Experiencia y compromiso al servicio de una nueva etapa

Con estas designaciones, la Universidad fortalece dos ámbitos determinantes de su propuesta de valor: la calidad y pertinencia de la experiencia académica, y el acompañamiento a los estudiantes en la construcción de capacidades para su autonomía personal y profesional.

Desde sus nuevas responsabilidades, las vicerrectoras trabajarán de manera articulada con las diferentes áreas y miembros de la comunidad universitaria para dar continuidad a los procesos que hacen parte del proyecto institucional y avanzar en las prioridades de esta nueva etapa.