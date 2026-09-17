Continúan los trabajos en el tramo faltante de la nueva vía de San Francisco en Cartagena

Lo que durante años fue un camino de difícil acceso y una zona olvidada que muchos habitantes de San Francisco nunca imaginaron ver convertida en una vía, hoy es una nueva realidad para esta comunidad luego de más de 20 años de construcción de la Vía Perimetral.

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La nueva conexión de la Vía Perimetral con el sector de 7 de Agosto fue habilitada como parte del Circuito Vial del Norte, en cabeza del alcalde Mayor, Dumek Turbay, como una apuesta del Distrito para generar nuevas alternativas de movilidad entre el sur y el norte de la ciudad.

La obra, ejecutada por la Secretaría de Infraestructura, cuenta con 894 metros lineales de nueva vía paralela a la pista del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez y tuvo una inversión de $6.500 millones. Su puesta en servicio permitirá que quienes vienen desde el 7 de Agosto puedan tomar una ruta directa hacia la carrera 17 y la Villa Olímpica, sin tener que atravesar San Francisco, mientras que quienes se movilizan desde el sur podrán contar con una conexión más ágil hacia el aeropuerto, las playas y el futuro Gran Malecón del Mar.

Para el alcalde Dumek Turbay Paz esta obra representa el resultado de una visión de ciudad que busca generar nuevas conexiones y llevar infraestructura a sectores que durante años esperaron una transformación. Una nueva muestra de que, desde una gestión pública eficiente, Cartagena sigue consolidando lo que ha sido denominado por el mandatario distrital como el “Gobierno de las primeras veces”.

“Esta obra es el resultado de tener la visión de una Cartagena mejor conectada y de escuchar a una comunidad que durante años esperó una solución. Hoy, San Francisco tiene una nueva vía, pero también tiene nuevas posibilidades de movilidad, de desarrollo, de empleo y de encuentro para sus habitantes. Lo que antes parecía difícil de imaginar hoy es una realidad, y este es el camino que queremos seguir: hacer obras que transformen la vida de la gente y que nos permitan avanzar hacia una Cartagena donde sus barrios estén cada vez mejor conectados”.

Una conexión que llegará hasta la curva del Canal de Juan Angola

Con relación a algunas inquietudes de la ciudadanía, el alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, explicó que el contrato de la vía no está terminado y que se habilitó el paso vehicular ante la petición de muchas personas que, frente a los trancones habituales en el llamado sector conocido como la esquina de ‘El Wío’, en San Francisco, hoy ya pueden utilizar como importante punto de descongestión lo que antes solo era un lote invadido de maleza y sin ninguna utilidad.

“La vía no está terminada. Pero la parte que hicimos ya la pusimos al servicio de todo el mundo, porque muchos la pedían para acortar la distancia y evitar el problema de movilidad que se genera en la esquina de ‘El Wío’. De ese modo, los que no van para La Esperanza ni Bazurto, usando la vía se evitan ese problema de movilidad”, explicó el alcalde Turbay Paz, quien hizo un llamado a “no caer en la desinformación”.

El alcalde de Cartagena explicó que la vía está presupuestada para que llegue hasta la esquina del Canal de Juan Angola y, de ese modo, sumar a la conexión zonas aledañas como Crespo, Crespito y otros sectores.

Actualmente, a través de la Secretaría de Infraestructura, continúan los trabajos en el tramo restante que corresponde a 230 metros lineales.

La comunidad de San Francisco, principal testigo de la transformación

La historia de esta vía también se cuenta desde quienes han vivido durante años en el sector. Jorge González, líder comunal y residente de San Francisco, destaca que detrás de la obra hay una visión que permitió transformar una necesidad histórica de la comunidad en una nueva conexión para la ciudad.

“Tuvo la visión el alcalde, él conoce la ciudad, conoce cada rincón, tuvo la visión de sacar esta vía, una vía que hoy tiene mejor conexión para los transeúntes, para la comunidad. Hay mejor acceso ahora para los niños para ir al colegio, para la tercera edad para ir al centro de salud, para movilizarse, incluso, hasta el aeropuerto. Entonces, agradecido, muy agradecido porque pues es una realidad”, expresó González.

Su testimonio también recoge una transformación que va más allá de la movilidad y que la comunidad espera que continúe con la recuperación y creación de nuevos espacios para el deporte y el encuentro ciudadano.

“Este es el inicio de una transformación social. Esto motiva a ser mejores ciudadanos. Ahora nos portaremos mejor, ahora estaremos mejor porque tenemos una vía principal, conecta a los jóvenes por medio de las canchas deportivas que se van a realizar. Esto ahora ayuda mucho al barrio. Yo digo que el cambio es casi un 100. Como dicen mis vecinos: aquí antes éramos los últimos, ahora somos los primeros”, afirma el líder comunal.

La nueva conexión beneficia directamente la movilidad de sectores como San Francisco, La María, La Candelaria, Olaya Herrera, 7 de Agosto, Daniel Lemaitre, Canapote, Torices y Crespo, y hace parte de una intervención de mayor alcance que busca descongestionar las rutas tradicionales y ofrecer alternativas para los desplazamientos entre diferentes zonas de Cartagena.

Para Crismy Simarra, quien vive en San Francisco desde hace más de dos décadas, la magnitud del cambio se entiende desde algo tan sencillo como aquello que durante años nunca pensó que llegaría a ver.

“Desde los 22 años que he vivido aquí nunca pensé que iban a hacer una carretera como esta. Pensé que siempre iba a ser porque entra puro monte aquí”, cuenta.

Simarra recuerda que, antes de la intervención, muchas personas evitaban transitar por este sector por temor a la inseguridad. Ahora, espera que la nueva vía permita una mayor circulación y que San Francisco empiece a ser visto de una manera diferente.

“Esto significa mucho para nosotros porque ya vamos a ver nuevas personas, se va a ver como si fuera algo turístico y las personas no van a sentir tanto temor porque van a venir a San Francisco”, señala.

La transformación también empieza a sentirse en materia de oportunidades económicas. Durante la ejecución de la obra se generaron más de 50 empleos para habitantes de la zona, y la puesta en funcionamiento del nuevo corredor crea condiciones para el surgimiento de pequeños negocios y nuevas actividades alrededor de la vía.

Jorge Samur Castro, residente del sector y una de las personas que hizo parte de las oportunidades laborales generadas durante la ejecución, recuerda cómo era este lugar antes de la intervención.

“Esto aquí era una guarida de todo, de todo. Aquí esto era todo un sitio bastante complicado. Hoy en día tenemos más desarrollo, más amplitud. Miramos mejor las cosas, todo está mejor”, afirma.

Para él, la transformación apenas comienza. La nueva vía no solo cambia el tránsito vehicular, sino también la manera en que puede aprovecharse el entorno.

“Esto es desarrollo de todas maneras vehicular, peatonal, visual, todo. Eso directamente le cambia la imagen. Así como esta cambiando la imagen de Cartagena, así también cambiamos la imagen de nuestra zona con esta nueva carretera. Esto es progreso para todos, para poner también sus pequeños negocios a las personas. Todo este espacio da para eso”, explica.

El proyecto incorpora, además, nuevos espacios urbanos para el disfrute ciudadano, entre ellos un muelle mirador ubicado junto a la pista del Aeropuerto Rafael Núñez, en un punto cercano a las Letras de Cartagena.

La obra tiene un antecedente que hoy adquiere especial significado. En marzo de 2025, durante una visita del alcalde Dumek Turbay Paz a San Francisco, la comunidad planteó sus necesidades y el Distrito asumió el compromiso de construir esta conexión para comunicar el barrio con la parte posterior del 7 de Agosto. Ahora, la comunidad recorre una vía terminada que cambia su conexión con Cartagena y se suma a una apuesta de mayor alcance, avanzar progresivamente en la ampliación de la Vía Perimetral y en nuevas conexiones que permitan que el tránsito entre el sur y el norte de la ciudad sea más directo, sin depender exclusivamente de las vías que atraviesan los barrios.

Esta conexión constituye uno de los frentes del Circuito Vial del Norte, proyecto estructural que contempla diferentes intervenciones para reorganizar la movilidad de Cartagena y que, en este sector, tiene proyectada la conexión hacia la Marginal Juan Angola.

Para los habitantes de San Francisco, sin embargo, el significado de la obra se resume en algo que va más allá de las cifras y los metros construidos: es poder ver realizada una transformación que durante años parecía lejana…

Una carretera que Crismi Simarra nunca imaginó ver después de más de 20 años viviendo en el sector; una obra que para Jorge Samur representa desarrollo, empleo y nuevas oportunidades; y una vía que, para Jorge González, marca el momento en que una comunidad que durante años se sintió relegada.