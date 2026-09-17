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17 sep 2026 Actualizado 15:50

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Movilidad colapsada en Manga por fuga de agua

Aguas de Cartagena atiende daño ocasionado por trabajos de un contratista de una empresa de comunicaciones

Cartagena
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Aguas de Cartagena atiende una fuga registrada en una tubería de la red de acueducto, a la altura de la Cámara de Comercio, en el sector de Manga, ocasionada durante trabajos realizados por un contratista de una empresa de comunicaciones.

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Los equipos técnicos de Aguas de Cartagena ya se encuentran en el sitio ejecutando las labores necesarias para reparar el daño y restablecer las condiciones normales de operación de la red en el menor tiempo posible.

Para realizar la reparación es necesario intervenir parcialmente la vía, situación que genera incomodidades para la movilidad y puede ocasionar congestión vehicular en el sector. La empresa agradece la comprensión de conductores, peatones y residentes mientras se desarrollan los trabajos.

Aguas de Cartagena mantiene seguimiento permanente a la intervención e informará oportunamente sobre el avance de la reparación y la normalización de las condiciones de la vía.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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