Movilidad colapsada en Manga por fuga de agua

Aguas de Cartagena atiende una fuga registrada en una tubería de la red de acueducto, a la altura de la Cámara de Comercio, en el sector de Manga, ocasionada durante trabajos realizados por un contratista de una empresa de comunicaciones.

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Los equipos técnicos de Aguas de Cartagena ya se encuentran en el sitio ejecutando las labores necesarias para reparar el daño y restablecer las condiciones normales de operación de la red en el menor tiempo posible.

Para realizar la reparación es necesario intervenir parcialmente la vía, situación que genera incomodidades para la movilidad y puede ocasionar congestión vehicular en el sector. La empresa agradece la comprensión de conductores, peatones y residentes mientras se desarrollan los trabajos.

Aguas de Cartagena mantiene seguimiento permanente a la intervención e informará oportunamente sobre el avance de la reparación y la normalización de las condiciones de la vía.