Cinco capturados por presuntas extorsiones en los Montes de María

Un nuevo golpe contra las redes de extorsión del Clan del Golfo fue propinado en los Montes de María, en Bolívar.

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La Policía Nacional a través de su grupo El GAULA, en coordinación con la Fiscalía 23 Especializada, inteligencia policial y el Grupo de Operaciones Especiales, materializó cinco órdenes de captura contra presuntos integrantes de la subestructura Nicolás Antonio Urango Reyes, señalada de ejercer presión económica sobre distintos sectores productivos de la región.

Entre los capturados figura una persona señalada por las autoridades como cabecilla financiero de la subestructura y presunto encargado de ordenar extorsiones.

De acuerdo con la investigación, estaría relacionado con el episodio ocurrido el 10 de abril de 2026 en una finca de la compañía Agroríos, donde hombres armados habrían obligado a suspender las labores y posteriormente realizaron disparos contra la fachada de la empresa.

También fue capturado un sujeto, señalado de desempeñarse como cabecilla financiero de zona en El Carmen de Bolívar y de afectar principalmente a contratistas vinculados a obras públicas.

En la misma operación fueron detenidos una mujer, presuntamente encargada de recaudar dinero producto de las extorsiones; un ciudadano de nacionalidad venezolana, señalado como cobrador; y otra femenina, quien, según la Policía, cumplía funciones similares.

Las autoridades estiman que esta estructura obtenía alrededor de $150 millones mensuales mediante actividades extorsivas en El Carmen de Bolívar, San Jacinto, San Juan Nepomuceno, Zambrano y Córdoba. Las víctimas serían comerciantes, agricultores —especialmente productores de palma—, ganaderos y contratistas de proyectos de infraestructura pública.

“Este resultado representa una afectación importante a las finanzas de esta estructura criminal y ratifica nuestro compromiso de combatir la extorsión en los Montes de María. Invitamos a comerciantes, ganaderos, agricultores y contratistas a denunciar cualquier exigencia económica o amenaza a través de la línea 165 del GAULA”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

La investigación que permitió llegar a estas capturas se prolongó durante 13 meses.

Tras las audiencias preliminares, un juez legalizó los procedimientos y ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra cuatro de los procesados.