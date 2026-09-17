Fernando Pérez asume coordinación del Reinado Popular de las Fiestas de Independencia de Cartagena

Luego de la jornada de socialización de la agenda oficial de las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre, realizada este miércoles 16 de septiembre, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), presentó oficialmente a Fernando Pérez como el nuevo coordinador del Reinado Popular.

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Fernando Pérez, cartagenero de nacimiento, es un apasionado por la moda, los eventos y la cultura Caribe, además de copropietario de Portada Peluquería y empresario del sector belleza. Su trayectoria incluye más de diez años vinculado al backstage y al styling de Colombiamoda, la dirección de styling del Minicromos (2007, 2008 y 2009) para el Reinado Nacional de la Belleza, la producción de la pasarela ELAR en el Festival de Jazz 2025 y su trabajo como maquillador para publicaciones nacionales como Cromos, SoHo y Fucsia, colaborando con diseñadores como Johana Ortiz, Beatriz Camacho y Esteban Cortázar. Asimismo, ha sido responsable de la preparación en imagen, proyección y formación de destacadas representantes como Natalia Navarro (Señorita Colombia 2009-2010), Valentina Espinosa (Señorita Colombia 2021-2022) e Ivonne Palencia (Reina de las Fiestas de Independencia 2010-2011).

La designación busca liderar un proceso de formación integral, serio y estructurado para las aspirantes, potenciando su disciplina, seguridad, preparación escénica e identidad cultural, de manera que cada participante asuma su rol como embajadora de la ciudad y promotora del patrimonio inmaterial en los barrios y corregimientos del Distrito.

Al asumir este nuevo reto, Fernando Pérez expresó su entusiasmo por sumarse a la festividad de la ciudad. “Estoy sumamente feliz de hacer parte de este proceso tan significativo para Cartagena. Vamos a desarrollar un trabajo disciplinado y lleno de pasión donde realizaremos grandes iniciativas que permitan resaltar la riqueza de nuestras fiestas, y salvaguardar nuestro patrimonio cultural, garantizando que cada candidata brille con luz propia y represente con orgullo la identidad de su territorio”, afirmó el nuevo coordinador.

Por su parte, la directora general del IPCC, Shirley Tuñón, destacó el impacto de esta incorporación. “Nos llena de orgullo sumar la experiencia de Fernando Pérez a este proceso. Con la presentación de la agenda festiva entramos en una etapa determinante, y contar con un profesional de su recorrido nos permite brindarles a las candidatas herramientas de primer nivel para cualificar su desempeño en cada uno de los escenarios festivos, exaltando la riqueza cultural y el arraigo de nuestros territorios”, aseguró la funcionaria.

Asimismo, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, reafirmó el compromiso de la administración distrital con la excelencia de las festividades. “El Reinado Popular es el corazón de la fiesta y un espacio de empoderamiento para la mujer de nuestros barrios. Con la llegada de Fernando Pérez le apostamos a una coordinación que combina la excelencia técnica y estética con el respeto profundo por nuestras tradiciones, garantizando que el talento y liderazgo de nuestras candidatas sigan siendo motivo de orgullo para toda la ciudad”, indicó el mandatario.

El coordinador asume de la articulación de las actividades formativas, ensayos y puestas en escena contempladas en la agenda oficial rumbo a la gran Velada de Elección y Coronación.