Armada de Colombia realiza ejercicios militares en el Mar Caribe

En el marco de la Operación Neptuno VII, la patrullera oceánica ARC “Independiente” ejecutó con éxito un ejercicio de contramedidas defensivas #CHAFFEX, blindando sus sistemas de autodefensa y elevando la capacidad de supervivencia en el mar Caribe.

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Durante el desarrollo de la maniobra, la unidad probó la máxima precisión de sus lanzadores electromagnéticos y la agilidad táctica de su tripulación, desplegando señuelos de dispersión para neutralizar amenazas avanzadas y mantener el control de la zona de operaciones.

Esta acción demuestra la contundencia operativa de nuestros buques en la línea de defensa, reafirmando el compromiso de la Armada de Colombia con la seguridad marítima y la soberanía de la Nación.

También en el marco de la Operación Neptuno VII, la Fuerza Naval del Caribe realizó un ejercicio #PHOTOEX, evidenciando las capacidades operacionales y el poder naval de la Armada de Colombia en el mar Caribe.

Durante esta actividad, las unidades participantes navegaron y operaron de manera coordinada, demostrando el alto nivel de entrenamiento, alistamiento y capacidad de respuesta de la Institución para cumplir su misión constitucional.

Esta formación refleja nuestro compromiso permanente con la protección de la soberanía nacional, la seguridad marítima y la defensa de los intereses de la Nación.