Pasacaballos cuenta con una nueva zona Wi-Fi gratuita para la comunidad

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Oficina Asesora de Informática, inauguró una nueva zona Wi-Fi gratuita en el corregimiento de Pasacaballos, un espacio dispuesto para facilitar el acceso a internet y acercar las herramientas digitales a la comunidad.

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La zona está ubicada en la Biblioteca Balbino Carriazo y permitirá que habitantes de Pasacaballos puedan conectarse de manera gratuita a internet para realizar consultas, acceder a información, adelantar trámites y aprovechar diferentes oportunidades de formación y servicios digitales.

“Nos encontramos aquí en Pasacaballos, en la inauguración de la zona Wi-Fi gratuita, un espacio que brinda la Alcaldía Mayor de Cartagena para fortalecer sus temas tecnológicos a toda la comunidad y que puedan acceder a internet de una forma fácil y sencilla. Esta iniciativa nace con el fin de fortalecer la transformación digital del Distrito”, destacó Mariana Medina, jefa de la Alcaldía.

Por su parte, Julián Salas Ahumedo, coordinador de la Biblioteca Balbino Carriazo, manifestó su satisfacción por la llegada de este servicio a la comunidad: “Hoy estamos muy contentos con la Administración de Cartagena, que cada día nos sorprende más. Hoy nos instalan la zona Wi-Fi de Pasacaballos en la Biblioteca Balbino Carriazo, que estamos convencidos de que será de gran interés para toda nuestra comunidad”.

La nueva zona hace parte de la estrategia de conectividad que adelanta la Alcaldía de Cartagena para ampliar las oportunidades de acceso a internet y promover la apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones en los diferentes sectores del Distrito.