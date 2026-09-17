El mercado del arte, tema central de la edición 18 de la revista “Ojo al Arte”

La circulación comercial de los bienes artísticos, la formación del precio y el canon en el coleccionismo, las herramientas de mercadeo aplicadas al sector, la protección de los derechos de autor y el uso de la subasta como dispositivo pedagógico para comprender el mercado, son temas de la edición 18 de la revista Ojo al Arte.

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Esta edición contiene seis textos de autores vinculados a la investigación, la gestión cultural y el derecho, además de un portafolio con obras del artista cartagenero Hamlet Porto, y está dedicada al mercado del arte y a las tensiones entre el valor estético y el valor económico de la obra.

La publicación está dedicada a un asunto poco frecuentado por la reflexión universitaria en el Caribe colombiano: el mercado del arte y las tensiones entre el valor estético y el valor económico de la obra.

“Al abordar el tema del precio de la obra de arte, esperamos iluminar este aspecto esencial, pero a menudo oscuro, de la vida del artista, y ofrecer a nuestros estudiantes las herramientas y la comprensión necesarias para navegar con confianza en el mundo del arte contemporáneo. […] Ponerle precio a su arte es, en esencia, ponerle precio a su creatividad, a sus ideas, a su tiempo y a su talento”, dijo Sacra Náder David, Rectora de Unibac, en la presentación de la edición.

Contenido de la edición

Presentación — Sacra Náder David

De las relaciones entre arte y política en el mundo de la comercialización de los bienes artísticos — Kenneth Moreno May

¿El precio crea a la obra o la obra crea su precio? Canon y coleccionismo — Julia Buenaventura

Herramientas de marketing y estrategias de ventas en el mundo del arte — Graciela Vidal Carvajal

Derechos de autor: protección y valoración del arte — Jaime Quinto Mosquera

La subasta como modelo educativo sobre el mercado del arte — Carlos Gómez Galeano y Andrés Linares-Guerrero

Obras de Hamlet Porto

La edición dialoga además con una apuesta pedagógica propia de la institución: desde 2019 Unibac lidera la subasta estudiantil como ejercicio formativo, acompañada de la cátedra «Mercados del Arte», con la que los estudiantes acceden a una experiencia práctica de este aspecto del mundo del arte y dan sus primeros pasos en el circuito profesional.

Un homenaje a Hamlet Porto

La edición rinde homenaje al artista cartagenero Hamlet Porto, que ingresó a la antigua Escuela de Bellas Artes de Cartagena e integró el Grupo de los Quince. Su trabajo se inscribe en el territorio del dibujo: series de flores en lápiz grafito, de contornos nítidos y amplias gradaciones de gris, en las que la ausencia de color y la intensidad del trazo se mantienen en equilibrio.

Celoso de su obra personal, que casi nunca exhibió, Porto desarrolló su producción plástica de manera simultánea con su oficio odontológico. Como último deseo en vida quiso donar toda su obra a la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, a la que consideró depositaria final de su legado. Parte de ese acervo acompaña los textos de este ejemplar.

Sobre la revista

Ojo al Arte (ISSN 1909-9184) es la revista académica de la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar. Publicada de manera anual desde 2007 por el Fondo Editorial de Unibac, adscrito al Centro de Investigación y Desarrollo (Cidesbac), la revista divulga investigaciones y reflexiones sobre el desarrollo y el análisis de las artes en el contexto del Caribe colombiano, con aportes de docentes, investigadores y participantes del Congreso Internacional de Arte en el Caribe.

Dónde consultarla

La edición 18 puede descargarse de manera gratuita, completa o por artículos, en el sitio web institucional: https://unibac.edu.co/webnueva/revista-ojo-al-arte/. Próximamente la revista también podrá consultarse en el Repositorio Institucional de Unibac (repositorio.unibac.edu.co), que reúne y preserva en acceso abierto la producción académica y editorial de la institución.