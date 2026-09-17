¿Cuánta energía consumes al día? Afinia habilita herramienta para consultarlo en línea

Ahora los hogares, comercios y empresas del Caribe colombiano pueden saber con mayor detalle cuánta energía consumen cada día. Afinia habilitó en su página web una herramienta que permite consultar este comportamiento de manera sencilla, utilizando únicamente el Número de Identificación del Cliente (NIC) que aparece en la factura.

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La herramienta busca que los usuarios tengan información más clara sobre su consumo y puedan identificar cómo sus hábitos cotidianos influyen en el uso de energía. La consulta está disponible a través del portal “Consulta tu consumo diario” de Afinia.

La iniciativa cobra especial importancia ante las altas temperaturas que se registran en la región. Según el comunicado de la empresa, las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño continúan fortaleciéndose, mientras que el IDEAM proyecta un incremento de las temperaturas en diferentes zonas del país.

En el Caribe, equipos como aires acondicionados y ventiladores hacen parte de la rutina diaria de muchas familias para enfrentar el calor. Por eso, Afinia aclara que la invitación no es a dejar de utilizar estos aparatos, sino a buscar formas de aprovecharlos de manera más eficiente.

“En nuestra región necesitamos sentirnos frescos y confortables, especialmente durante los días de altas temperaturas. La invitación no es a dejar de utilizar los equipos que necesitamos, sino a usarlos de manera más eficiente”, explicó Ricardo Arango, gerente general de Afinia.

Uno de los principales focos está en el aire acondicionado, debido a su demanda de energía. La compañía recomienda mantenerlo entre 24 °C y 26 °C, limpiar periódicamente los filtros y mantener cerradas puertas y ventanas mientras está encendido. También plantea apagarlo una vez se alcance una temperatura confortable y aprovechar el ambiente fresco durante un tiempo.

Pero pequeños cambios también pueden marcar diferencia. Afinia recomienda no dejar abierta innecesariamente la nevera, mantener limpios los ventiladores, aprovechar la capacidad de la lavadora, acumular suficiente ropa antes de planchar y desconectar equipos electrónicos y cargadores cuando no estén en uso durante periodos prolongados.

La eficiencia también puede comenzar al momento de comprar un electrodoméstico. La empresa aconseja revisar las etiquetas de eficiencia y comparar tanto la potencia como el consumo en kilovatios entre diferentes modelos, teniendo en cuenta no solo el precio de compra, sino también el gasto energético durante su funcionamiento.

Además, los usuarios pueden acceder al programa “Caribe cambia tu Energía”, que ofrece un descuento del 40 %, de hasta $1,1 millones, para la renovación de equipos de refrigeración como aires acondicionados, neveras y congeladores por modelos más eficientes.