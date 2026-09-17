40 candidatas al Reinado Popular reciben capacitación en liderazgo y cultura

Más allá de una corona y una pasarela, las 40 candidatas al Reinado Popular de las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre se preparan para asumir un papel que tiene su punto de partida en los barrios y corregimientos que representan.

En el hotel Corales de Indias, las candidatas participaron en una jornada de capacitación e inspiración junto a destacadas exreinas y expertas del sector, en un espacio pensado para fortalecer sus habilidades y, sobre todo, su liderazgo como representantes de sus comunidades.

La formación incluyó temas relacionados con pasarela, etiqueta, comunicación, identidad cultural y liderazgo social, con el propósito de que las participantes cuenten con herramientas para desenvolverse durante el certamen y asumir su papel como promotoras de las tradiciones festivas de Cartagena.

Para Shirley Tuñón, directora general del IPCC, el proceso busca que las candidatas desarrollen capacidades que trasciendan el escenario.

“Estas jornadas de formación no solo potencian su talento y desenvolvimiento escénico, sino que fortalecen su ser y su liderazgo social”, señaló la funcionaria.

Entre las invitadas estuvo Natalia Navarro, Señorita Colombia 2009-2010, quien animó a las participantes a aprovechar el certamen como una plataforma para convertirse en referentes de sus comunidades y de las nuevas generaciones.

También compartió su experiencia María José Ayazo, Virreina de la Independencia 2021 por Torices y Señorita Bolívar 2025, quien destacó el valor de representar a un barrio y mostrar que la identidad cartagenera va mucho más allá del Centro Histórico.

“Lo más valioso para mí ha sido poder ser embajadora tanto de Bolívar como de mi barrio”, expresó Ayazo, quien invitó a las candidatas a entregar su 100 % sin perder su esencia.

La presentadora y Señorita Bolívar 2008, Karen Bray, también habló desde su experiencia y recordó que el Reinado de Independencia está ligado a la música, el baile, la tradición y la alegría de los cartageneros.

Para las candidatas, el encuentro también significó una oportunidad para escuchar de primera mano a mujeres que ya vivieron la experiencia de representar a Cartagena.

Sofía Vázquez de Urrutola, representante de El Bosque, destacó los conocimientos adquiridos durante la jornada, mientras que Madison Pérez, candidata de Olaya Herrera, sector Ricaurte, resaltó especialmente el mensaje de trabajar por sus comunidades y mantener el sentido de pertenencia.

El proceso de preparación continuará con otros componentes de formación. Según Fernando Pérez, coordinador del Reinado Popular 2026, se trabajará en etiqueta, glamour, pasarela, programación neurolingüística, baile y tradición cartagenera. Además, cada candidata tendrá la tarea de mostrar los atractivos y la agenda turística de su propio barrio.