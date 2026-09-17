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17 sep 2026 Actualizado 20:26

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Cartagena ya tiene sus representantes para la fase departamental de los Juegos Intercolegiados 2026

Más de 8.000 estudiantes de 188 instituciones educativas participaron en la etapa distrital

Foto: Alcaldía de Cartagena.

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Cartagena ya definió a los estudiantes que llevarán la representación del Distrito en la fase departamental de los Juegos Intercolegiados 2026, luego de una etapa distrital que reunió a más de 8.000 estudiantes/atletas de 188 instituciones educativas de Cartagena y sus corregimientos.

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Los campeones distritales competirán en la fase departamental que se desarrolla entre el 16 y el 18 de septiembre en los municipios de San Jacinto, San Juan Nepomuceno y El Carmen de Bolívar, donde buscarán avanzar a las siguientes etapas del programa deportivo.

En esta fase, Cartagena contará con representantes en diferentes disciplinas y categorías. En voleibol, competirán Benkos-Biohó, en prejuvenil femenino; INEM, en prejuvenil masculino; e Instituto Docente del Caribe, en juvenil femenino.

En baloncesto, la representación estará a cargo de Liceo de Bolívar, en prejuvenil femenino; Colegio Británico, en prejuvenil masculino; y Comfenalco, en juvenil femenino.

Por su parte, en fútbol, Nuestra Señora del Carmen representará a Cartagena en la categoría juvenil femenina.

En fútbol sala, los equipos serán Moderno del Norte, en prejuvenil femenino; Salesianos, en prejuvenil masculino; Mercedes Ábrego, en juvenil femenino; y Dios es Amor, en juvenil masculino.

Finalmente, en fútbol de salón, Cartagena estará representada por Benkos-Biohó, en prejuvenil femenino; Fe y Alegría Las Américas, en prejuvenil masculino; Fernando de la Vega, en juvenil femenino; y Salesianos, en juvenil masculino.

Los Juegos Intercolegiados son un programa del Ministerio del Deporte que busca fortalecer los procesos deportivos de los estudiantes y brindarles la posibilidad de representar a sus instituciones y territorios en diferentes niveles de competencia.

En Cartagena, el proceso es liderado por la Administración Distrital, a través del Instituto Distrital de Deporte y Recreación (IDER) y la Secretaría de Educación Distrital, entidades que acompañan la participación de los jóvenes deportistas en esta nueva etapa de competencia.

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