Nairo Quintana se despedirá de las grandes competencias sobre las carreteras de Bolívar

Las carreteras del norte de Bolívar se preparan para recibir una despedida que promete ser especial. Nairo Quintana, uno de los ciclistas colombianos más reconocidos, llegará a Cartagena para protagonizar el Gran Fondo que llevará su nombre y que convertirá a varios municipios del departamento en escenario de una gran fiesta deportiva.

La competencia se realizará del 9 al 11 de octubre y tendrá como punto de partida a Cartagena. Pero para el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, la importancia de la jornada va mucho más allá de las bicicletas: será una oportunidad para mostrar los paisajes, las comunidades y los atractivos turísticos del norte del departamento.

“Todo está listo para el Gran Fondo de Nairo Quintana. Cartagena será el punto de partida de esta gran carrera, que además nos permitirá inaugurar la Vía La Línea y mostrarle a Colombia la belleza de nuestros municipios del norte de Bolívar”, señaló Arana.

Precisamente, uno de los momentos centrales será el recorrido por una infraestructura que representa una nueva conexión para esta zona del departamento. La apuesta de la Gobernación es aprovechar la llegada de miles de visitantes para mostrar cómo las nuevas vías pueden convertirse también en escenarios para el turismo y el encuentro con las comunidades.

Desde Cartagena, el alcalde Dumek Turbay destacó el significado de recibir al ciclista boyacense en la ciudad.

“Cartagena será sede de la despedida de nuestro más grande ciclista. Es un orgullo para nosotros acoger esta carrera. Después de esta reunión garantizamos que será un evento fantástico”, afirmó el mandatario.

La jornada tendrá además un componente emocional. La presencia de Nairo Quintana le dará al Gran Fondo un significado especial, pues el evento coincidirá con su despedida de las grandes competencias, permitiendo que aficionados y nuevas generaciones de ciclistas acompañen al pedalista en uno de los momentos importantes de su trayectoria.

El recorrido llevará la fiesta deportiva por distintos municipios del norte de Bolívar, convirtiendo las carreteras en un punto de encuentro entre deportistas, visitantes y habitantes de las poblaciones.

Durante la reunión preparatoria participaron los alcaldes de Arjona, Gustavo Pérez; Turbaco, Claudia Espinosa; Santa Rosa de Lima, Halvis Bello; Villanueva, Eurípides Velasco; Mahates, Agustín Palomino; Soplaviento, Ángel Orozco, y San Estanislao, Geninson Fernández, junto con las autoridades distritales y departamentales.