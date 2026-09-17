Taxis de Cartagena tendrán Tarjeta de Control digital con código QR

La Tarjeta de Control de los taxis de Cartagena dejará atrás el manejo exclusivamente manual y avanzará hacia un formato digital mediante el Sistema de Información Único Distrital (SIUD).

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El proceso fue socializado por el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) y la Oficina Asesora de Informática con representantes de las empresas de transporte habilitadas en la ciudad, quienes conocieron el funcionamiento de la nueva herramienta.

Uno de los principales cambios será la incorporación de un código QR en la Tarjeta de Control. Los usuarios podrán escanearlo con la cámara de su celular para consultar la información autorizada relacionada con el taxi y su conductor.

Según explicó José Ricaurte, director del DATT, el sistema permitirá contar con información precisa sobre el vehículo, el conductor, las tarifas y los recorridos autorizados, con el propósito de fortalecer el control del servicio y brindar mayores herramientas de verificación a pasajeros y autoridades.

La digitalización también busca facilitar el trabajo de las empresas de transporte. Gabriel Eduardo Pérez Guardo, representante de una de las cooperativas, destacó que el código QR permitirá consultar la información y que las empresas tendrán mayor control sobre los propietarios y conductores vinculados a sus vehículos.

Por su parte, Katiusca Villalobos, representante de la Cooperativa de Transportadores Urbanos de Cartagena, señaló que la herramienta permitirá mejorar los controles y la veracidad de la información, frente a los procesos que anteriormente se realizaban de manera manual.

Con el SIUD, la información sobre conductores, vehículos y empresas podrá administrarse de forma digital, organizada y trazable, facilitando su actualización y reduciendo procesos manuales.

Para los pasajeros, el cambio tendrá un elemento práctico: antes de abordar un taxi podrán escanear el código QR de la Tarjeta de Control y consultar la información autorizada del servicio.