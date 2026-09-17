Presunto integrante del Clan del Golfo se entregó a las autoridades en Bolívar

En el marco de las operaciones militares adelantadas para contribuir a la seguridad y estabilidad en el sur de Bolívar, tropas del Batallón de Infantería de Selva N.° 4 General Antonio Nariño, de la Décima Novena Brigada, con apoyo del Batallón Fluvial de Infantería de Marina N.° 17, información de Inteligencia Naval y en coordinación con la Sijín Bolívar, lograron el sometimiento a la justicia de un integrante del grupo armado organizado, GAO, Clan del Golfo.

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Los hechos se registraron este 16 de septiembre, en la vía Mompox–Magangué, en desarrollo de una operación de acción decisiva de estabilidad y durante el desarrollo de tareas tácticas de reconocimiento.

De acuerdo con la información, este sujeto manifestó haber ostentado durante aproximadamente tres años el cargo de cabecilla de escuadra de una comisión armada de la Subestructura Edwin José Sierra Regino, del GAO Clan del Golfo.

Así mismo, expresó de manera voluntaria su intención de abandonar las actividades ilícitas e ingresar al Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado, GAHD, de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN, conforme a los procedimientos establecidos por las autoridades competentes.

Como resultado de este sometimiento, entregó 2 armas cortas, 35 cartuchos de diferentes calibres y una motocicleta.

Esta operación contribuye a la afectación de las capacidades logísticas y armadas de las estructuras que desarrollan actividades ilícitas en esta región del país, al tiempo que evidencia las alternativas institucionales existentes para quienes deciden abandonar voluntariamente los grupos armados y acogerse a los mecanismos establecidos por el Estado.

El Ejército Nacional continuará desarrollando operaciones orientadas a proteger a la población civil y garantizar la seguridad en el sur de Bolívar.