Población migrante venezolana en Cartagena debe actualizar certificado de residencia: Dadis

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), invita a la población migrante venezolana residente en el Distrito a mantener actualizada su información de domicilio, requisito necesario para conservar la afiliación al régimen subsidiado y continuar accediendo a los servicios de salud.

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El director operativo de Aseguramiento del Dadis, William Jurado, explicó que el certificado de residencia tiene una vigencia de cuatro meses y puede obtenerse gratuitamente en el portal de trámites de la Alcaldía de Cartagena:

https://sigob.cartagena.gov.co/tramites/ciudadano/#/mis-tramites

Una vez expedido, el documento debe cargarse en la plataforma de Permanencia de Migrantes del Dadis:

https://permanenciamigrantes.dadiscartagena.gov.co/

De acuerdo con los registros del Dadis, en Cartagena se encuentran afiliadas al régimen subsidiado más de 58.000 personas migrantes. La actualización periódica del domicilio está contemplada en el Decreto 780 de 2016, que establece que la población extranjera debe acreditar su permanencia en el territorio nacional.

Para facilitar este proceso, el viernes 18 de septiembre, de 8:00 a. m. a 3:00 p. m., se realizará una jornada masiva de acreditación de residencia en el Centro Intégrate, ubicado en el barrio El Líbano, Cra 49 Nº31B -125 detrás de Unitecnar.

El Dadis recuerda que no actualizar esta información puede generar la presunción de que la persona ya no reside en Cartagena y, en consecuencia, ocasionar su retiro del régimen subsidiado de salud. Por ello, se recomienda efectuar el trámite dentro de los plazos establecidos para evitar interrupciones en la atención médica y en los tratamientos continuos.