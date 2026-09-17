Alcalde de Cartagena demanda resolución de la CREG: Liga de Usuarios también apoya iniciativa

La controversia alrededor de las nuevas reglas para promover el ahorro de energía llegó a un nuevo escenario con el respaldo de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios, a la acción presentada por la Alcaldía de Cartagena ante el Consejo de Estado.

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El alcalde Dumek Turbay Paz acudió a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para solicitar la nulidad de la Resolución CREG 101 126, expedida el 21 de agosto de 2026. La administración distrital también pidió que se suspendan provisionalmente los efectos de la medida mientras avanza el proceso judicial.

La regulación hace parte de un programa transitorio diseñado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas para reducir la demanda de electricidad en escenarios de estrechez energética. El esquema contempla metas individuales de consumo y mecanismos económicos asociados al comportamiento de los usuarios.

Con su pronunciamiento, la organización que representa a los clientes lleva la discusión al terreno de la defensa de los consumidores de servicios públicos, y coincide con las objeciones que han planteado autoridades de varias zonas del Caribe, frente a la aplicación de este tipo de medidas en una región con altas temperaturas.

La posición también se suma a las manifestaciones realizadas por gobernadores y alcaldes de departamentos y ciudades de la Costa, entre ellos Bolívar, Atlántico y Cesar, quienes han cuestionado el impacto que podrían tener los mecanismos económicos asociados al consumo eléctrico sobre los hogares de la región.